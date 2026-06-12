Wiadomości

Europa przegrywa wyścig o 5G. Brakuje setek miliardów euro

Branża telekomunikacyjna to potężny silnik europejskiej gospodarki. Niestety, ten silnik powoli zaczyna się krztusić. Brakuje pieniędzy na rozwój nowoczesnych sieci, a reszta świata szybko ucieka nam do przodu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:19
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Europa przegrywa wyścig o 5G. Brakuje setek miliardów euro
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Potężna dziura w budżecie

Organizacja GSMA bije na alarm. Z najnowszego raportu Mobile Economy wynika, że Europa ma poważny problem z budową nowoczesnej infrastruktury. Chodzi przede wszystkim o zasięg i jakość sieci 5G. Na koniec 2025 roku ten standard odpowiadał u nas jedynie za 43% wszystkich połączeń mobilnych.

Dalsza część tekstu pod wideo

To zdecydowanie za mało, by konkurować z globalnymi liderami technologicznymi. Główną przeszkodą są pieniądze. GSMA szacuje, że w europejskiej branży telekomunikacyjnej brakuje aż 270 miliardów euro na niezbędne inwestycje. Organizacja wprost wzywa unijnych decydentów do szybkiej zmiany przepisów. Prawo musi zacząć sprzyjać operatorom i realnie zachęcać ich do rozbudowy stacji bazowych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Czarny 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Czarny 2x eSIM
-100.99 zł
3299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199 zł
Smartfon OUKITEL WP200 Pro 5G 24GB/1TB 6.7" 120Hz Czarny
Smartfon OUKITEL WP200 Pro 5G 24GB/1TB 6.7" 120Hz Czarny
0 zł
2449 zł - najniższa cena
Kup teraz 2449 zł
Smartfon ULEFONE Armor 27 Pro 5G 12GB/256GB 6.78" 120Hz Czarny UF-A27P NC BK
Smartfon ULEFONE Armor 27 Pro 5G 12GB/256GB 6.78" 120Hz Czarny UF-A27P NC BK
0 zł
1669 zł - najniższa cena
Kup teraz 1669 zł
Advertisement

Telekomunikacja napędza gospodarkę

Stawka w tej grze jest gigantyczna. Sektor mobilny w Europie to prawdziwa żyła złota. W 2024 roku dorzucił on do unijnego PKB okrągły bilion euro. W 2025 roku było to już 1,2 biliona euro, co stanowiło solidne 6,1% całego europejskiego PKB.

Europa przegrywa wyścig o 5G. Brakuje setek miliardów euro

Z najnowszych prognoz wynika, że może być jeszcze lepiej. Jeśli uda się pokonać problemy z finansowaniem, w 2030 roku branża wygeneruje aż 1,6 biliona euro. To by oznaczało udział w PKB na poziomie 8,2%. Nie zapominajmy też o rynku pracy. Na koniec ubiegłego roku sektor dawał zatrudnienie 1,3 mln osób bezpośrednio, a kolejne 1,1 mln etatów tworzył pośrednio w branżach pokrewnych.

Irlandia ma uratować sytuację

Nadzieje na ratunek wiąże się teraz z Republiką Irlandii, która przejmuje unijną prezydencję. Vivek Badrinath, dyrektor generalny GSMA, nie owija w bawełnę. Twierdzi on, że polityczne decyzje podjęte w ciągu tych kluczowych sześciu miesięcy zadecydują o przyszłości cyfrowej Europy. To od nich zależy, czy nasz rynek przetrwa starcie z resztą globu.

Europa przegrywa wyścig o 5G. Brakuje setek miliardów euro

Irlandzcy politycy wydają się rozumieć powagę sytuacji. Patrick O'Donovan, tamtejszy minister odpowiedzialny za komunikację, publicznie zapewnia, że stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju cyfrowego to teraz absolutny priorytet. Chce on posadzić przy jednym stole polityków i przedstawicieli branży, aby nie przegapić szansy na wzrost.

Podobnego zdania jest Nicola Cooke z grupy lobbingowej Ibec. Zauważa ona, że europejska telekomunikacja znalazła się na rozdrożu ze względu na nadchodzące ustawy o sieciach cyfrowych i cyberbezpieczeństwie. Zapewnia, że branża zwiększy wysiłki, aby przepchnąć inwestycje w tę krytyczną dla nas wszystkich infrastrukturę.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch8 Classic Bluetooth 46 mm
1299,00 zł
13%
1499.00
Smartwatch JG SMART Dla Dzieci Zegarek Telefon GPS Rozmowy Aparat Wideo Lokalizacja
297,49 zł
13%
339.99
Image
telepolis
5g Europa GSMA Internet Mobilny inwestycje unia europejska 5G w europie wyścig 5G
Źródła zdjęć: DestinaDesign / Shutterstock.com, RomanR / Shutterstock.com, Kurtis Jacques / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Mobile World Live