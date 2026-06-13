Opóźniony lot? Unia opracowała nowe wytyczne
Po 12 latach negocjacji Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski doszły do porozumienia. Wkrótce zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące odszkodowań za spóźniony lot.
Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie zmian w przepisach dotyczących pasażerów linii lotniczych, w tym przede wszystkim odszkodowań za opóźnienia.
Odszkodowanie za opóźniony lot
W ramach porozumienia ustalono, że odszkodowanie będzie przysługiwać pasażerom już za opóźnienie wynoszące 3 godziny. Wyniesie ono od 250 do 600 euro, w zależności od długości trasy.
Dodatkowo pasażerowie, których lot został opóźniony, mają otrzymywać od linii lotniczych wiadomości e-mail z czytelną informacją, jak ubiegać się o odszkodowanie. Tym samym upadł pomysł, aby przewoźnicy sami, automatycznie wypełniali takie wnioski.
Nowe przepisy określają też, jak długo pasażerowie mogą być trzymani w samolocie w przypadku opóźnienia. Maksymalny czas to 2 godziny. Po jego przekroczeniu mają być ponownie przetransportowani na lotnisko.
Dodatkowo linie lotnicze nie będą mogły pobierać opłat za zmiany na biletach, o ile zostaną dokonane do 48 godzin przed wylotem oraz za przydzielenie dziecku miejsca obok rodzica. Dodatkowo chronione będą też osoby niepełnosprawne oraz kobiety w ciąży, którym nie będzie można odmówić wejścia na pokład w przypadku overbookingu.