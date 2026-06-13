Opóźniony lot? Unia opracowała nowe wytyczne

Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie zmian w przepisach dotyczących pasażerów linii lotniczych, w tym przede wszystkim odszkodowań za opóźnienia.

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Odszkodowanie za opóźniony lot

W ramach porozumienia ustalono, że odszkodowanie będzie przysługiwać pasażerom już za opóźnienie wynoszące 3 godziny. Wyniesie ono od 250 do 600 euro, w zależności od długości trasy.

Dodatkowo pasażerowie, których lot został opóźniony, mają otrzymywać od linii lotniczych wiadomości e-mail z czytelną informacją, jak ubiegać się o odszkodowanie. Tym samym upadł pomysł, aby przewoźnicy sami, automatycznie wypełniali takie wnioski.

Nowe przepisy określają też, jak długo pasażerowie mogą być trzymani w samolocie w przypadku opóźnienia. Maksymalny czas to 2 godziny. Po jego przekroczeniu mają być ponownie przetransportowani na lotnisko.