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Opóźniony lot? Unia opracowała nowe wytyczne

Po 12 latach negocjacji Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski doszły do porozumienia. Wkrótce zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące odszkodowań za spóźniony lot.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:33
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Opóźniony lot? Unia opracowała nowe wytyczne
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Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie zmian w przepisach dotyczących pasażerów linii lotniczych, w tym przede wszystkim odszkodowań za opóźnienia. 

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Odszkodowanie za opóźniony lot

W ramach porozumienia ustalono, że odszkodowanie będzie przysługiwać pasażerom już za opóźnienie wynoszące 3 godziny. Wyniesie ono od 250 do 600 euro, w zależności od długości trasy.

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Dodatkowo pasażerowie, których lot został opóźniony, mają otrzymywać od linii lotniczych wiadomości e-mail z czytelną informacją, jak ubiegać się o odszkodowanie. Tym samym upadł pomysł, aby przewoźnicy sami, automatycznie wypełniali takie wnioski.

Nowe przepisy określają też, jak długo pasażerowie mogą być trzymani w samolocie w przypadku opóźnienia. Maksymalny czas to 2 godziny. Po jego przekroczeniu mają być ponownie przetransportowani na lotnisko. 

Dodatkowo linie lotnicze nie będą mogły pobierać opłat za zmiany na biletach, o ile zostaną dokonane do 48 godzin przed wylotem oraz za przydzielenie dziecku miejsca obok rodzica. Dodatkowo chronione będą też osoby niepełnosprawne oraz kobiety w ciąży, którym nie będzie można odmówić wejścia na pokład w przypadku overbookingu.

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telepolis
Parlament Europejski unia europejska Rada Unii Europejskiej opóźniony lot linie lotnicze
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: WP