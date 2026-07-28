Pakiet z 100 GB za 16,50 zł. Rusza otwarta rejestracja

W nowej promocji Fonii wszystkie pakiety rozliczane miesięcznie są teraz dostępne 50% taniej w pierwszym miesiącu. Rabat nalicza się automatycznie podczas składania zamówienia, a od drugiego miesiąca obowiązuje standardowa cena wybranego pakietu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Promocja obejmuje całą ofertę pakietów miesięcznych:

31 GB za 8,50 zł w pierwszym miesiącu, następnie 17 zł miesięcznie,

50 GB za 12,50 zł w pierwszym miesiącu, następnie 25 zł miesięcznie,

100 GB za 16,50 zł w pierwszym miesiącu, następnie 33 zł miesięcznie.

Każdy pakiet zawiera nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, internet mobilny oraz pakiet danych do wykorzystania w roamingu na terenie Unii Europejskiej. Klienci mogą wybrać zasięg sieci Orange lub Plus, a także zdecydować, czy chcą korzystać z tradycyjnej karty SIM, czy z eSIM. Aktywacja numeru kosztuje jednorazowo tylko 1 zł.

Fonia działa w modelu subskrypcyjnym, bez długoterminowej umowy. Oznacza to, że użytkownik może zrezygnować z pakietu w dowolnym momencie, bez dodatkowych zobowiązań.

Szczegóły promocji oraz dostępne pakiety znajdują się na stronie https://fonia.app/zamow-sim.

Dla osób, które wolą zapłacić z góry i korzystać z niższej ceny przez cały rok, Fonia oferuje również pakiety roczne. Najtańszy z nich kosztuje 180 zł, czyli wychodzi 15 zł miesięcznie. W porównaniu ze standardowym rozliczeniem miesięcznym oznacza to oszczędność odpowiadającą niemal półtora miesiąca korzystania z usługi bez dodatkowych kosztów.

Rusza otwarta rejestracja do programu Fonia Zakupy

Równolegle z promocją na pakiety miesięczne rusza otwarta rejestracja do programu Fonia Zakupy. Użytkownicy mogą robić zakupy w ponad 600 sklepach partnerskich i otrzymywać część wydanych środków z powrotem w postaci punktów Fonia Points.

Aby zbierać punkty, wystarczy zarejestrować się w programie, wybrać interesujący sklep i przejść do niego za pośrednictwem platformy Fonia. Po zrealizowaniu transakcji użytkownik otrzymuje punkty, które może następnie wymieniać na nagrody dostępne w katalogu programu.

Wśród nagród znajdują się między innymi produkty cyfrowe, kody do serwisów takich jak Netflix oraz bony na zakupy, na przykład do Biedronki. Punkty można również przeznaczyć na opłacenie subskrypcji Fonia, jeżeli użytkownik zdecyduje się korzystać z usług komórkowych operatora.