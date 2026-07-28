Palą miliony książek ku chwale AI i czerpią z tego zyski

AI potrzebuje obecnie dwóch rzeczy: centrów danych i wiedzy, która do tych centrów ma trafiać. O ile to pierwsze okazuje się łatwe: wystarczyło tylko zburzyć cały rynek układów pamięci NAND i DRAM oraz lokalnym mieszkańcom zaserwować wysokie ceny prądu i niedoboru wody, tak wiedza stała się problemem, który można załatać tylko dobrą książką.

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Skupują książki i poświęcają je AI

Teoretycznie nauka powinna być banalnie prosta: w końcu AI ma dostęp do internetu, czyli miejsca z niemalże całą ludzką wiedzą, prawda? Sęk w tym, że internet jest zaśmiecony. I to poważnie zaśmiecony. I to nawet nie przez samych internautów, a przez generatywną AI. Natomiast AI uczące się od AI, a często od samej siebie to nie rozwój, a regres modeli językowych.

Tu, zdaniem autorów raportu, do gry wkraczają książki. Firmy zatrudnione przez Anthropic miały skupować używane pozycje sprzed 2022 roku — czyli wydane przed ekspansją AI — a następnie za pomocą OCR przerabiać je na dane zrozumiałe dla modelu językowego. Ten zaś miał czerpać z nich wiedzę.

Czemu w ten sposób? Aby zatrzeć ślady przed opinią publiczną, która źle znosi fakt, że ktoś szkoli AI na książkach, nie płacąc przy tym ich autorom. W końcu AI jest odtwórcze, a nie twórcze, więc odpowiedzi generowane na ich podstawie są interpretowane jako plagiat. Zakup używanych książek przez firmy zewnętrzne miał na celu ukrycie tego procederu. A co się działo z książkami już przerobionymi przez AI? Te rzecz jasna były niszczone.