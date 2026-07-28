Orange idzie jak burza i podkręca oczekiwania na cały 2026 rok

Pomarańczowy operator zaliczył bardzo udany drugi kwartał roku. Łączne przychody firmy wzrosły o ponad 12% r/r, a rentowność operacyjna EBITDAaL zwiększyła się o ponad 3%. Znakomita pierwsza połowa roku pozwoliła zarządowi podnieść całoroczne prognozy finansowe.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rośnie baza klientów

W drugim Orange po raz kolejny był najchętniej wybieraną siecią przy przenoszeniu numerów mobilnych, zyskując na czysto prawie 20 tys. użytkowników. Na koniec okresu łączna liczba kart SIM sięgnęła 20,8 mln, co oznacza wzrost o 8,8% w skali roku. Baza klientów abonamentowych zwiększyła się o ponad 10% do 16,4 mln, z czego same komórkowe usługi głosowe urosły od kwietnia do czerwca o 85 tys. użytkowników. Z kolei baza kart na kartę wzrosła o niemal 3% do 4,4 mln.

Liczba klientów stacjonarnego dostępu do internetu w Orange przekroczyła 2,95 mln. Lokomotywą jest Orange Światłowód, z którego korzysta już blisko 1,8 mln użytkowników – to wzrost o 10% rok do roku, a w drugim kwartale przybyło ich 38 tys.

Dynamicznie rośnie też sprzedaż światłowodu innym operatorom na infrastrukturze Orange (+40% r/r). Jednocześnie firma wycofuje się z miedzianej technologii xDSL, z której baza klientów skurczyła się o kolejne 33 tys.

Rozwijają się także usługi konwergentne. Liczba klientów indywidualnych łączących usługi mobilne ze stacjonarnymi sięgnęła 1,88 mln (+3% r/r).

Dobre wyniki finansowe i wyższe prognozy na 2026 rok

Przychody Orange Polska w drugim kwartale wyniosły 3,5 mld zł, co oznacza wzrost o 12,3% r/r. Do doskonałego wyniku przyczyniły się wszystkie obszary:

usługi telekomunikacyjne: wzrost przychodów o 5% r/r,

usługi IT/IS dla biznesu: skok przychodów aż o 50% r/r dzięki kumulacji dużych kontraktów cyfrowych,

usługi hurtowe oraz sprzedaż sprzętu: wzrost przychodów odpowiednio o 17% i 19% r/r.

Miesięczna rentowność EBITDAaL wzrosła w drugim kwartale do 929 mln zł (+3,1% r/r), na co wpływ miały bardzo dobre wyniki komercyjne oraz systematyczna kontrola kosztów operacyjnych. Zysk netto za całe pierwsze półrocze sięgnął 576 mln zł, rosnąc o niemal 24% r/e, w czym pomogły m.in. zyski ze sprzedaży nieruchomości.

Tak mocny początek roku skłonił Orange do podniesienia całorocznych prognoz: spółka spodziewa się wyższego wzrostu przychodów (niski do średniego jednocyfrowego), wzrostu EBITDAaL o ponad 6% oraz organicznych przepływów pieniężnych na poziomie co najmniej 1,2 mld zł.

Inwestycje i rozbudowa sieci

Firma podtrzymuje całoroczny plan inwestycyjny (eCAPEX) na poziomie 1,8 mld zł. Nakłady te przeznaczane są przede wszystkim na rozbudowę nowoczesnej infrastruktury łączności. Na koniec czerwca w zasięgu Orange Światłowodu znajdowało się już 10,4 mln gospodarstw domowych i firm. Dodatkowo ponad 3 mln domów i firm w 112 miastach może już korzystać z najszybszej opcji do 8 Gb/s.