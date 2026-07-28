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Pracownik NVIDII zatrzymany na Tajwanie. Poszło o przemyt

Prokuratura Dystryktowa Keelung na Tajwanie zatrzymała pracownika firmy NVIDIA pod zarzutem fałszowania dokumentów w związku z przemytem układów AI do Chin.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:03
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Pracownik NVIDII zatrzymany na Tajwanie. Poszło o przemyt
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Mężczyzna o nazwisku Chang został zatrzymany dzisiaj (28 lipca) przez Prokuraturę Dystryktową Keelung na Tajwanie. Śledczy postawili mu zarzut fałszowania dokumentów, po tym, jak przeszukano jego dom.

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Przemyt układów do Chin

Z doniesień wynika, że zatrzymany pracuje dla firmy NVIDIA. Przeszukanie dotyczyło nie tylko jego domu, ale również stanowiska pracy w oddziale w Tajpej.  Według śledczych Chang jest podejrzany o przestępstwo fałszowania dokumentów. Uważają też, że występuje ryzyko ucieczki, niszczenia dowodów oraz prób rozmów z innymi świadkami w celu ustalenia wspólnej wersji zdarzeń.

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Co ważne, firma NVIDIA nie została o nic oskarżona. Podejrzenia dotyczą tylko jej pracownika, który prawdopodobnie - wykorzystując stanowisko i posiadaną wiedzę - działał całkowicie na własną rękę. Zresztą Zieloni wydali w tej sprawie oświadczenie, w którym odcinają się od jego działań.

Przemyt jest nie do przyjęcia. Sprzedajemy nasze produkty głównie znanym partnerom, w tym producentom OEM, którzy pomagają nam zapewnić, że wszystkie sprzedaże są zgodne z amerykańskimi zasadami kontroli eksportu. Nawet stosunkowo niewielki eksporterzy i wysyłki podlegają dokładnym przeglądom i kontrolom po obu stronach świata, a wszelkie przekierowane produkty nie będą miały żadnej usługi wsparcia ani aktualizacji.

przekazał rzecznik firmy NVIDIA.

Kluczowe jest też to, że Tajwan nie traktuje samego przemytu do Chin jako przestępstwo. Dlatego zatrzymany mężczyzna został zatrzymany w związku z fałszowaniem dokumentów. 

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telepolis
Nvidia Tajwan przemyt przemyt elektroniki
Źródła zdjęć: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Tom's Hardware