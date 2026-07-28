Potężne trzęsienie ziemi w Japonii. Oberwał region kluczowy dla Sony

Oczywiście takie wydarzenie to traumatyczne przeżycie liczne straty dla okolicznych mieszkańców, chociaż na szczęście nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych. Okazuje się jednak, że zdarzenie to może odbić się na całym świecie, zwłaszcza na rynkach elektroniki użytkowej. A wszystko dlatego, że jest to region, w którym działają dwie istotne fabryki podzespołów elektronicznych oraz wiele mniejszych zakładów.

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Trzęsienie ziemi blisko fabryk Sony i TSMC

Mowa tu głównie o dwóch zakładach. Pierwszym jest Kumamoto Technology Center. Jest to jeden z największych zakładów produkujących matryce CMOS Sony, czyli elementy światłoczułe stosowane w aparatach fotograficznych, także tych wykorzystywanych w smartfonach. Drugim zakładem jest JASM, czyli fabryka chipów, w której większościowe udziały ma TSMC. Powstają w niej układy w procesach 12/16 nm FinFET i 22/28 nm. Czyli dość dojrzała, ale wciąż istotna technologia, która ma zastosowanie w wielu chipach stosowanych nawet w nowoczesnym sprzęcie. Obydwa te zakłady znajdują się w miejscach oddalonych o około 30 kilometrów od epicentrum w linii prostej.