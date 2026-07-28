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Startuje nowy operator. Republika Mobile z ofertą głosową i na internet

Telewizja Republika poszerza swoją działalność i oficjalnie wkracza na rynek telekomunikacyjny, uruchamiając wirtualną sieć komórkową Republika Mobile. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:25
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Startuje nowy operator. Republika Mobile z ofertą głosową i na internet
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Dziś wystartował serwis internetowy nowej usługi, a od najbliższej soboty klienci będą mogli wybierać spośród pięciu przygotowanych pakietów. Projekt stworzono z myślą o osobach poszukujących prostych, przejrzystych zasad, atrakcyjnych cen oraz braku ukrytych opłat.

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Startuje nowy operator. Republika Mobile z ofertą głosową i na internet

Promowana hasłami „Łączymy pokolenia” oraz „Sieć, która działa dla Ciebie" oferta obejmuje dwa abonamenty telefoniczne oraz trzy pakiety internetu mobilnego. Wszystkie warianty zapewniają dostęp do sieci w technologii LTE i 5G oraz bazują na zniżkach przy wyborze e-faktury.

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Podstawowy abonament telefoniczny Standard wyceniono na 24 zł miesięcznie, a w jego ramach użytkownicy otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i 8 GB internetu. 

Bardziej wymagający klienci mogą zdecydować się na pakiet Premium za 36 zł miesięcznie, który poza nielimitowanym połączeniami oferuje 50 GB internetu w kraju oraz darmowy roaming i 18 GB danych na terenie Unii Europejskiej.

Startuje nowy operator. Republika Mobile z ofertą głosową i na internet

Dla osób potrzebujących wyłącznie dostępu do sieci przygotowano trzy pakiety internetu mobilnego: 

  • 60 GB za 39 zł miesięcznie, 
  • 200 GB za 69 zł miesięcznie oraz 
  • 500 GB za 99 zł miesięcznie. 
Startuje nowy operator. Republika Mobile z ofertą głosową i na internet

Użytkownicy, którym zabraknie transferu w trakcie cyklu rozliczeniowego, mogą w kilka sekund aktywować dodatkowe paczki danych: 

  • 5 GB za 4 zł, 
  • 30 GB za 12 zł, 
  • 60 GB za 18 zł lub 
  • 120 GB za 25 zł.

Wejście na rynek łączności komórkowej to kolejny krok w rozbudowie ekosystemu grupy, po wcześniejszych projektach z branży ubezpieczeniowej i energetycznej, o czym informował szef stacji Tomasz Sakiewicz. 

Nowy gracz na rynku będzie funkcjonował jako wirtualny operator telekomunikacyjny (MVNO), korzystający z infrastruktury technicznej jednego z telekomów, choć dokładne szczegóły dotyczące partnera infrastrukturalnego oraz samej spółki Rmobile nie zostały jeszcze opublikowane.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Longfin Media / Shutterstock, Republika Mobile
Źródła tekstu: Republika Mobile