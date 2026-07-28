Startuje nowy operator. Republika Mobile z ofertą głosową i na internet

Dziś wystartował serwis internetowy nowej usługi, a od najbliższej soboty klienci będą mogli wybierać spośród pięciu przygotowanych pakietów. Projekt stworzono z myślą o osobach poszukujących prostych, przejrzystych zasad, atrakcyjnych cen oraz braku ukrytych opłat.

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Promowana hasłami „Łączymy pokolenia” oraz „Sieć, która działa dla Ciebie" oferta obejmuje dwa abonamenty telefoniczne oraz trzy pakiety internetu mobilnego. Wszystkie warianty zapewniają dostęp do sieci w technologii LTE i 5G oraz bazują na zniżkach przy wyborze e-faktury.

Podstawowy abonament telefoniczny Standard wyceniono na 24 zł miesięcznie, a w jego ramach użytkownicy otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i 8 GB internetu.

Bardziej wymagający klienci mogą zdecydować się na pakiet Premium za 36 zł miesięcznie, który poza nielimitowanym połączeniami oferuje 50 GB internetu w kraju oraz darmowy roaming i 18 GB danych na terenie Unii Europejskiej.

Dla osób potrzebujących wyłącznie dostępu do sieci przygotowano trzy pakiety internetu mobilnego:

60 GB za 39 zł miesięcznie,

200 GB za 69 zł miesięcznie oraz

500 GB za 99 zł miesięcznie.

Użytkownicy, którym zabraknie transferu w trakcie cyklu rozliczeniowego, mogą w kilka sekund aktywować dodatkowe paczki danych:

5 GB za 4 zł,

30 GB za 12 zł,

60 GB za 18 zł lub

120 GB za 25 zł.

Wejście na rynek łączności komórkowej to kolejny krok w rozbudowie ekosystemu grupy, po wcześniejszych projektach z branży ubezpieczeniowej i energetycznej, o czym informował szef stacji Tomasz Sakiewicz.