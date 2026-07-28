Unia wprowadza zakaz. Właśnie wszedł w życie

Od poniedziałku 27 lipca w Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać nowe przepisy w związku ze sztuczną inteligencją. Zostały one wprowadzone w ramach dyrektywy Omnibus AI, która po raz pierwszy została zaprezentowana w listopadzie 2025 roku.

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Unia nakłada zakaz

Omnibus AI wprowadza wiele zmian i przepisów w związku ze sztuczną inteligencją, chociaż wiele z nich zostało też uproszczonych. W dużej mierze dotyczą one firm oraz postępowań administracyjnych. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy ustalenia terminu 2 grudnia 2027 roku, od którego zaczną obowiązywać regulacje dotyczącej AI wysokiego ryzyka.

Jednak z perspektywy obywateli chyba najważniejszą zmianą jest wprowadzony zakaz systemów sztucznej inteligencji, które pozwalały na generowanie treści intymnych. Te zostały całkowicie zbanowane na terenie Unii Europejskiej. Tym samym nielegalne stanie się korzystanie z AI do tworzenia gołych zdjęć.