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Play zwiększy zasięg i będzie rozdawał startery z internetem 5G

Play szykuje się na Pol’and’Rock Festival. Operator zapowiada zwiększony zasięg oraz atrakcje w fioletowej strefie.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:33
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Play zwiększy zasięg i będzie rozdawał startery z internetem 5G
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Już jutro startuje 32. Pol'and'Rock Festival, który potrwa do 1 sierpnia. Na to wydarzenie szykuje się także Play, który przygotował dla swoich klientów lepszy zasięg dzięki stacjom mobilnym i dodatkowe atrakcje w specjalne strefie.

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W tym roku jeszcze bardziej wzmacniamy naszą sieć. Na terenie festiwalu uruchomimy 8 mobilnych masztów, czyli jeszcze więcej niż podczas ubiegłorocznej edycji. Dodatkowa infrastruktura pozwoli sprawniej obsłużyć tysiące użytkowników jednocześnie, zapewniając jeszcze bardziej stabilny i wydajny dostęp do sieci w tym do 5G - niezależnie od tego, czy będziecie publikować relacje z koncertów, prowadzić transmisję na żywo czy po prostu kontaktować się z bliskimi

– obiecuje Play.

Play zaprasza również do fioletowej strefy. To miejsce, w którym będzie można na chwilę złapać oddech od festiwalowego tempa, relaksując się na leżakach, ale także naładować telefon. W strefie będzie można również odebrać bezpłatny starter z internetem 5G, porozmawiać z doradcami Play oraz dowiedzieć się więcej o ofercie internetu światłowodowego Play i rozwiązaniach dla domu.

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Play zwiększy zasięg i będzie rozdawał startery z internetem 5G

Na tym nie koniec. Play przygotował także dodatkowe atrakcje: zmywalne tatuaże, farbki do ciała oraz strefę kreatywnego ozdabiania okularów przeciwsłonecznych. Strefa będzie działać od 30 lipca do 1 sierpnia, codziennie w godzinach 15:00–20:00.

Na miłośników aktywnego wypoczynku czekać będą dwa boiska do siatkówki, a dla najmłodszych Play przygotuje przestrzeń do zabawy z bramkami i piłkami. Operator zapewnia, że przez cały festiwal nie zabraknie również animacji, konkursów i atrakcji z nagrodami.

Do zobaczenia na Pol’and’Rock Festival! Wpadnijcie do strefy Play, gdzie zadbamy o to, żebyście byli w stałym zasięgu, mogli odpocząć między koncertami i spędzić czas w świetnej atmosferze

– zaprasza fioletowy operator.
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telepolis
play zasięg play mobilne stacje bazowe Pol’and’Rock Festival
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, Play
Źródła tekstu: Play