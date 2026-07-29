Wiadomości

T-Mobile: 5G w paśmie C na 48 nowych stacjach. Tu poprawił się zasięg

T-Mobile latem nie marnuje czasu i kontynuuje prace nad rozbudową zasięgu 5G w paśmie C i w paśmie 700 MHz. Ostatnie dni zaowocowały jeszcze większą liczbą stacji bazowych, nowe standardy dotarły także do kolejnych miejscowości.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:04
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
T-Mobile: 5G w paśmie C na 48 nowych stacjach. Tu poprawił się zasięg
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Łączna liczba stacji w T-Mobile to już 12 834. W tym tygodniu operator uruchomił 2 nowe stacje. Więcej działań dotyczyło rozbudowy już istniejących stacji bazowych o nowe standardy 5G – w paśmie C i 700 MHz.

Dalsza część tekstu pod wideo

5G w paśmie C na 48 nowych stacjach

T-Mobile powiększył liczbę stacji bazowych z 5G w paśmie C aż do 5190. W ostatnim tygodniu operator włączył najszybszy standard mobilny na 48 nowych stacjach, co jest jednym z lepszych wyników w ostatnich miesiącach.  

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui WOZINSKY Kickstand Case do Apple iPhone 13 Jasnoniebieski
Etui WOZINSKY Kickstand Case do Apple iPhone 13 Jasnoniebieski
-5 zł
24.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 19.99 zł
Smartfon OUKITEL WP36 Pro 6/256GB 6.52" Czarny WP36PRO-BK CHOUT OL
Smartfon OUKITEL WP36 Pro 6/256GB 6.52" Czarny WP36PRO-BK CHOUT OL
0 zł
839 zł - najniższa cena
Kup teraz 839 zł
Folia ochronna 3MK Silky Matt Pro do Motorola Moto Edge 50 Ultra
Folia ochronna 3MK Silky Matt Pro do Motorola Moto Edge 50 Ultra
0 zł
39.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.99 zł
Advertisement

Dzięki temu sprawniejsze działanie sieci powinni dostrzec mieszkańcy ponad 20 miast i miejscowości. T-Mobile poprawił zasięg między innymi w: Biskupcu, Brzegu, Bydgoszczy, Gorlicach, Grudziądzu, Kaliszu, Kamiennej Górze, Kołobrzegu, Łodzi, Malborku, Ostrowie Wielkopolskim, Piekarach Śląskich, Puławach, Płocku, Sokółce, Stalowej Woli, Stargardzie, Woli Krzysztoporskiej oraz Wrocławiu.

Co więcej, pasmo C dotarło również do nowych miejscowości, wśród których operator wymienia między innymi: Bolków, Porębę, Pszczółki i Wierzbicę. 

T-Mobile: 5G w paśmie C na 48 nowych stacjach. Tu poprawił się zasięg

Z kolei liczba stacji z 5G w paśmie 700 MHz sięgnęła już 967. W ostatnim tygodniu T-Mobile uruchomił ten standard na 36 nowych stacjach. Dzięki temu 700 MHz dotarło do nowych miejscowości, między innymi: Broczyno, Chrzanów, Kraków, Krynica Morska, Lipa, Marki, Międzyrzecze Dolne, Otwock, Pisary czy Siemianowice Śląskie.

Lipiec powoli żegna się z nami, ale my nie zwalniamy tempa ani na chwilę. Inwestujemy w nowe stacje i modernizujemy kolejne nadajniki, aby Wasze połączenia i transfery danych były zawsze na najwyższym poziomie

– przechwala się T-Mobile.
Image
telepolis
T-Mobile 5g zasięg t-mobile nowe stacje bazowe 5G Bardziej zasięg 5G Bardziej 5G 700 MHz
Źródła zdjęć: Telepolis.pl