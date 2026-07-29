T-Mobile: 5G w paśmie C na 48 nowych stacjach. Tu poprawił się zasięg

Łączna liczba stacji w T-Mobile to już 12 834. W tym tygodniu operator uruchomił 2 nowe stacje. Więcej działań dotyczyło rozbudowy już istniejących stacji bazowych o nowe standardy 5G – w paśmie C i 700 MHz.

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5G w paśmie C na 48 nowych stacjach

T-Mobile powiększył liczbę stacji bazowych z 5G w paśmie C aż do 5190. W ostatnim tygodniu operator włączył najszybszy standard mobilny na 48 nowych stacjach, co jest jednym z lepszych wyników w ostatnich miesiącach.

Dzięki temu sprawniejsze działanie sieci powinni dostrzec mieszkańcy ponad 20 miast i miejscowości. T-Mobile poprawił zasięg między innymi w: Biskupcu, Brzegu, Bydgoszczy, Gorlicach, Grudziądzu, Kaliszu, Kamiennej Górze, Kołobrzegu, Łodzi, Malborku, Ostrowie Wielkopolskim, Piekarach Śląskich, Puławach, Płocku, Sokółce, Stalowej Woli, Stargardzie, Woli Krzysztoporskiej oraz Wrocławiu.

Co więcej, pasmo C dotarło również do nowych miejscowości, wśród których operator wymienia między innymi: Bolków, Porębę, Pszczółki i Wierzbicę.

Z kolei liczba stacji z 5G w paśmie 700 MHz sięgnęła już 967. W ostatnim tygodniu T-Mobile uruchomił ten standard na 36 nowych stacjach. Dzięki temu 700 MHz dotarło do nowych miejscowości, między innymi: Broczyno, Chrzanów, Kraków, Krynica Morska, Lipa, Marki, Międzyrzecze Dolne, Otwock, Pisary czy Siemianowice Śląskie.