Vectra sprzedała Elsat. Start wielkiej przebudowy sieci w Polsce
Grupa Vectra sfinalizowała sprzedaż spółki Elsat do Polskiego Światłowodu Otwartego. Transakcja domyka proces, który trwał od czerwca 2025 roku.
Dwa podmioty podzielą się pracą
Sprzedaż Elsatu zmienia sposób modernizacji łączy w kraju. Polski Światłowód Otwarty (PŚO) przejmuje część sieci i zajmie się jej przebudową do standardu FTTH. Klienci Vectry nadal będą korzystać z tej infrastruktury, a sam operator skupi się na rozwoju własnych łączy szkieletowych i dostępowych. Ich łączna długość wynosi obecnie około 10 tysięcy kilometrów. Korzystają z nich klienci indywidualni oraz hurtowi, w tym operatorzy komórkowi.
To jeden z największych projektów infrastrukturalnych realizowanych dziś na polskim rynku telekomunikacyjnym. Jego sens jest prosty: dwóch silnych operatorów dzieli między siebie odpowiedzialność za modernizację ogólnopolskiej sieci do standardów, których będzie wymagać dalszy rozwój usług i zapotrzebowania naszych klientów. Dzięki temu szybciej zbudujemy nowoczesną i bezpieczną sieć światłowodową w Polsce.
Plany rozwoju i zasięg operatora
Vectra chce teraz inwestować w modernizację infrastruktury we własnym zakresie. Firma planuje zakończyć prace w pierwszych 50 miejscowościach jeszcze przed końcem tego roku. Obecnie usługi grupy docierają do 11 milionów gospodarstw domowych. Operator analizuje też rynek pod kątem ewentualnych przejęć innych firm. Pozyskany ze sprzedaży kapitał ma wzmocnić pozycję spółki w segmencie biznesowym i konsumenckim.
Po tej transakcji koncentrujemy kapitał i zasoby na tym, co dla nas strategicznie najważniejsze: dalszej modernizacji infrastruktury, rozwoju usług i wzmacnianiu pozycji Grupy zarówno w segmencie konsumenckim, jak i biznesowym. Mówimy nie tyle o ewolucji, co rewolucji, która pozwoli na realne przedłużenie żywotności sieci o kolejne kilkadziesiąt lat. Już dziś dysponujemy zasięgiem 11 mln gospodarstw domowych, drugą co do wielkości siecią szkieletową w Polsce i jednocześnie największą taką siecią pozostającą w polskich rękach. To ważny atut także z punktu widzenia odporności cyfrowej państwa i budowy krajowej infrastruktury, która w przyszłości może być kluczowa także dla instytucji publicznych.
Efekty dla całego sektora
Współpraca z PŚO ma sprawić, że inwestycje w Internet nie będą się dublować. Pozwoli to na szybsze budowanie sieci tam, gdzie jej brakuje. Model działania zapewnia ciągłość usług dla dotychczasowych abonentów spółki Elsat. Zmiany mają uporządkować rynek infrastruktury dostępowej w Polsce.
To transakcja, która wpisuje się w naturalny etap dojrzewania rynku. Zamiast dublować inwestycje, przyspieszamy modernizację infrastruktury i wzmacniamy fundament pod dalszy rozwój usług cyfrowych w Polsce. Skorzystają na tym klienci, partnerzy hurtowi i cały rynek. To ważne, bo nowoczesna i bezpieczna łączność to dziś element codziennego życia milionów Polek i Polaków.
Vectra zamierza teraz rozwijać ofertę usług cyfrowych. Skupienie zasobów na głównej działalności ma poprawić jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług. Firma pozostaje jednym z największych operatorów infrastrukturalnych w kraju.