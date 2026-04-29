Miliardy euro w Cellnex. Polska to bardzo ważny rynek
Cellnex podsumował pierwszy kwartał 2026 roku. Firma osiągnęła świetne wyniki finansowe i zanotowała przełom w przepływach gotówki.
Polska ma tysiące wież i miliony euro przychodu
Polska jest dla Grupy Cellnex jednym z najważniejszych krajów w Europie. W pierwszych trzech miesiącach 2026 roku przychody z naszego rynku wyniosły około 133 mln euro (566 mld zł). Tak dobre dane to zasługa długoterminowych umów z operatorami komórkowymi. Firma posiada w Polsce 17771 własnych wież telekomunikacyjnych.
Na koniec marca łączna liczba punktów obecności (PoP) w Polsce przekroczyła 24,8 tysiąca. To blisko 14% całej infrastruktury, jaką dysponuje ten gigant. Nuno Carvalhosa, prezes Cellnex Poland, podkreśla, że początek roku był bardzo solidny. Spółka skupia się na zagęszczaniu sieci oraz dbaniu o wysoką jakość usług dla swoich klientów.
Pierwszy kwartał 2026 roku to dla nas solidne otwarcie, które potwierdza siłę i przewidywalność naszego modelu biznesowego w Polsce. Konsekwentnie odpowiadamy na rosnące zapotrzebowanie operatorów na zagęszczanie sieci, zarządzając dziś portfelem blisko 17,8 tys. wież. Zgodnie z globalnymi celami Grupy, w tym roku stawiamy na doskonałość operacyjną, optymalizację zarządzania infrastrukturą oraz stabilny wzrost organiczny. Nasza neutralna infrastruktura pozostaje fundamentem dla sprawnego rozwoju usług cyfrowych, a Polska niezmiennie stanowi jeden z kluczowych rynków dla Cellnex w Europie.
Finansowy przełom i dodatni bilans gotówki
W skali całej Europy przychody firmy wyniosły 984 mln euro (ok. 4,2 mld zł). To wzrost o 4,7% rok do roku. Największy zysk generują maszty i wieże, które przyniosły ponad 800 mln euro (3,4 mld zł). Pozostałe wpływy pochodzą z obsługi światłowodów, systemów wzmacniających sygnał oraz emisji radiowo-telewizyjnej.
Bardzo ważną informacją dla inwestorów jest dodatni wolny przepływ pieniężny. Wyniósł on 118 mln euro (0,5 mld zł). Rok temu firma była pod tym względem na minusie. Zmiana ta wynika z lepszej kontroli wydatków oraz wyższej efektywności pracy. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł do poziomu 832 mln euro (3,5 mld zł). To pokazuje, że model biznesowy spółki jest przewidywalny i stabilny.
Skup akcji i pieniądze dla udziałowców
Firma aktywnie dba o swoje finanse i dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W styczniu wypłacono 250 mln euro dywidendy (ponad 1 mld zł). Kolejna taka sama kwota trafi do właścicieli akcji w lipcu tego roku. Jednocześnie spółka prowadzi program skupu akcji własnych. Do końca marca wydano na ten cel już 260 mln euro (1,1 mld zł) z planowanej puli pół miliarda euro.
Cellnex przeprowadził też zmiany w swoim portfelu, sprzedając centra danych we Francji za 373 mln euro (1,6 mld zł). Pozyskane pieniądze zwiększają elastyczność finansową grupy. Firma wyemitowała również nowe obligacje o wartości 1,5 mld euro (6,4 mld zł). Dzięki temu zabezpieczyła finansowanie na kolejne lata przy stosunkowo niskim koszcie długu. Obecnie spółka ma dostęp do 6 mld euro gotówki i linii kredytowych. To równowartość ponad 25,5 mld zł. Pozwala to na spokojną realizację planów na lata 2026 i 2027.