Facebook i Instagram w opałach. Poszło o konta małych dzieci

Dzieci bez trudu omijają zabezpieczenia

Zgodnie z regulaminem firmy Meta, z Facebooka i Instagrama mogą korzystać wyłącznie osoby od 13 roku życia. Wstępne ustalenia unijnych urzędników wykazały jednak, że te zasady nie działają w praktyce. Serwisy społecznościowe nie radzą sobie z blokowaniem dostępu młodszym dzieciom. Algorytmy nie potrafią też szybko wykrywać i usuwać takich kont. Dzieci omijają blokady, podając fałszywą datę urodzenia podczas rejestracji. Platformy nie mają mechanizmów, które sprawdzają prawdziwość tych deklaracji.

Narzędzie do zgłaszania nieletnich użytkowników również okazało się nieskuteczne. Proces wymaga wielu kliknięć ze strony użytkownika. Formularz raportowania nie uzupełnia automatycznie podstawowych danych. Urzędnicy zauważają też, że po wysłaniu zgłoszenia administracja rzadko podejmuje właściwe działania. Zgłoszone dziecko może po prostu nadal swobodnie korzystać ze swojego profilu.

Meta lekceważy problem

Komisja Europejska twierdzi, że ocena ryzyka przeprowadzona przez amerykańską korporację jest niepełna i arbitralna. Firma ignoruje dowody płynące z państw Unii Europejskiej. Wynika z nich, że około 10-12 procent dzieci poniżej 13 roku życia korzysta z Facebooka lub Instagrama. Społecznościowy gigant pomija też powszechną wiedzę naukową o dużej podatności młodszych dzieci na zagrożenia w sieci. Bruksela domaga się od firmy zmiany metodologii. Platformy muszą skutecznie zapobiegać obecności dzieci w swoich usługach i dbać o wysoki poziom bezpieczeństwa.

Henna Virkkunen z Komisji Europejskiej podkreśla, że regulamin nie może stanowić wyłącznie martwego zapisu. Wymaga od platform egzekwowania własnych zasad i podejmowania realnych działań na rzecz ochrony nieletnich. Unia przypomina przy tym, że opracowała własny projekt aplikacji do weryfikacji wieku. Stanowi on ramy odniesienia dla tworzenia bezpiecznych i przyjaznych narzędzi tego typu, które chronią prywatność. Zgodnie z wytycznymi DSA na 2025 rok, weryfikacja wieku to najlepszy sposób na ochronę najmłodszych w Internecie.

Widmo potężnej kary finansowej

Właściciel Facebooka i Instagrama ma prawo do obrony. Przedstawiciele firmy mogą zapoznać się z aktami z dochodzenia i złożyć pisemne wyjaśnienia w odpowiedzi na wstępne ustalenia. Mogą też wdrożyć środki zaradcze zgodnie z unijnymi wytycznymi.

Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Jeśli jednak zarzuty się potwierdzą, Komisja Europejska może nałożyć na korporację grzywnę w wysokości do 6 procent całkowitego rocznego obrotu firmy Meta na świecie. Urzędnicy mogą również nakładać okresowe kary pieniężne, aby wymusić współpracę.