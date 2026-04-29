Internet mobilny w Polsce się rozpędza. Średnia u tego operatora 436,5 Mb/s

RFBenchmark zamieścił najnowsze zestawienie wyników testów szybkości w polskich sieciach mobilnych. U operatora, który zajął pierwsze miejsce, średnie prędkości pobierania sięgają już blisko 450 Mb/s.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
16:29
RFBenchmark opublikował zestawienie testów przeprowadzonych przez użytkowników aplikacji w marcu. Ranking powstał na postawie analizy 418 116 pomiarów. Z tego na 4G LTE przypadło 50,5% wszystkich pomiarów (211 119 testów), a za 5G odpowiada 49,2% (205 586 testów), widać więc wyraźnie rosnącą popularność nowego standardu. Starsze technologie stanowią niewielką część rynku, generując jedynie 1 411 pomiarów (ok. 0,3%).

Najwięcej pomiarów wykonali klienci Orange (32,4%) oraz Play (31,5%). Mniejszy udział w badaniu odnotowano w przypadku sieci Plus (18,7%) oraz T-Mobile (17,4%).

Internet mobilny 5G

W pomiarach 5G pierwsze miejsce utrzymuje T-Mobile z wynikiem 436,5 Mb/s, poprawiając swój lutowy wynik o ponad 7 Mb/s. Drugą lokatę zajął Orange (370,6 Mb/s), który odnotował niewielki spadek w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Kolejne miejsca zajmują Play (228,9 Mb/s) oraz Plus (121,3 Mb/s).

W kategorii prędkości wysyłania prowadzenie utrzymał również T-Mobile (65 Mb/s). Na drugiej pozycji znalazł się Orange (62,1 Mb/s), który wyprzedził Play (54,3 Mb/s). Plus z wynikiem 28,2 Mb/s oferuje parametry ponaddwukrotnie niższe od czołówki zestawienia.

W kategorii responsywności sieci pierwsze miejsce utrzymało Orange (22,3 ms). Tuż za nim uplasował się Play (23,0 ms) oraz T-Mobile Polska (23,9 ms). Nawet Plus (27,5 ms) oferuje w technologii 5G wyniki pozwalające na swobodną rozgrywkę online bez odczuwalnych opóźnień.

  Orange Play Plus T-Mobile
Szybkość pobierania danych 370,6 Mb/s 228,9 Mb/s 121,3 Mb/s 436,5 Mb/s
Szybkość wysyłania danych 62,1 Mb/s 54,3 Mb/s 28,2 Mb/s 65,0 Mb/s
Ping 22,3 ms 23,0 ms 27,5 ms 23,9 ms
Liczba pomiarów 67081 65283 37383 35839
Internet mobilny 4G LTE

RFBenchmark zauważa, że mimo rozwoju sieci piątej generacji standard 4G LTE wciąż obsługuje ogromny wolumen ruchu. W kategorii pobierania danych zwyciężył ponownie T-Mobile z rezultatem 66,3 Mb/s. To wzrost o blisko 2 Mb/s względem lutego. Na drugim miejscu znalazł się Orange (52,0 Mb/s), a podium zamknął Play (44,0 Mb/s). Zestawienie zamyka Plus (41,0 Mb/s).

W kategorii wysyłania danych T-Mobile (24,6 Mb/s) wyprzedził sieć Play (23,4 Mb/s) oraz Orange (23,1 Mb/s). Plus z wynikiem 18,1 Mb/s odnotował niewielki spadek w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Orange pozostaje dobrym wyborem dla użytkowników szukających niskich opóźnień w sieci LTE. Drugie miejsce z bardzo zbliżonym wynikiem zajął Play (28,8 ms). T-Mobile Polska osiągnęło 30,2 ms, natomiast Plus (37,6 ms) wciąż notuje najsłabsze parametry w tym zestawieniu.

  Orange Play Plus T-Mobile
Szybkość pobierania danych 52,0 Mbps 44,4 Mbps 41,0 Mbps 66,3 Mbps
Szybkość wysyłania danych 23,1 Mbps 23,4 Mbps 18,1 Mbps 24,6 Mbps
Ping 28,6 ms 28,8 ms 37,6 ms 30,2 ms
Liczba pomiarów 68216 66354 39448 37101
Źródła tekstu: RFBenchmark