Internet mobilny w Polsce się rozpędza. Średnia u tego operatora 436,5 Mb/s
RFBenchmark zamieścił najnowsze zestawienie wyników testów szybkości w polskich sieciach mobilnych. U operatora, który zajął pierwsze miejsce, średnie prędkości pobierania sięgają już blisko 450 Mb/s.
RFBenchmark opublikował zestawienie testów przeprowadzonych przez użytkowników aplikacji w marcu. Ranking powstał na postawie analizy 418 116 pomiarów. Z tego na 4G LTE przypadło 50,5% wszystkich pomiarów (211 119 testów), a za 5G odpowiada 49,2% (205 586 testów), widać więc wyraźnie rosnącą popularność nowego standardu. Starsze technologie stanowią niewielką część rynku, generując jedynie 1 411 pomiarów (ok. 0,3%).
Najwięcej pomiarów wykonali klienci Orange (32,4%) oraz Play (31,5%). Mniejszy udział w badaniu odnotowano w przypadku sieci Plus (18,7%) oraz T-Mobile (17,4%).
Internet mobilny 5G
W pomiarach 5G pierwsze miejsce utrzymuje T-Mobile z wynikiem 436,5 Mb/s, poprawiając swój lutowy wynik o ponad 7 Mb/s. Drugą lokatę zajął Orange (370,6 Mb/s), który odnotował niewielki spadek w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Kolejne miejsca zajmują Play (228,9 Mb/s) oraz Plus (121,3 Mb/s).
W kategorii prędkości wysyłania prowadzenie utrzymał również T-Mobile (65 Mb/s). Na drugiej pozycji znalazł się Orange (62,1 Mb/s), który wyprzedził Play (54,3 Mb/s). Plus z wynikiem 28,2 Mb/s oferuje parametry ponaddwukrotnie niższe od czołówki zestawienia.
W kategorii responsywności sieci pierwsze miejsce utrzymało Orange (22,3 ms). Tuż za nim uplasował się Play (23,0 ms) oraz T-Mobile Polska (23,9 ms). Nawet Plus (27,5 ms) oferuje w technologii 5G wyniki pozwalające na swobodną rozgrywkę online bez odczuwalnych opóźnień.
|5G
|Orange
|Play
|Plus
|T-Mobile
|Szybkość pobierania danych
|370,6 Mb/s
|228,9 Mb/s
|121,3 Mb/s
|436,5 Mb/s
|Szybkość wysyłania danych
|62,1 Mb/s
|54,3 Mb/s
|28,2 Mb/s
|65,0 Mb/s
|Ping
|22,3 ms
|23,0 ms
|27,5 ms
|23,9 ms
|Liczba pomiarów
|67081
|65283
|37383
|35839
Internet mobilny 4G LTE
RFBenchmark zauważa, że mimo rozwoju sieci piątej generacji standard 4G LTE wciąż obsługuje ogromny wolumen ruchu. W kategorii pobierania danych zwyciężył ponownie T-Mobile z rezultatem 66,3 Mb/s. To wzrost o blisko 2 Mb/s względem lutego. Na drugim miejscu znalazł się Orange (52,0 Mb/s), a podium zamknął Play (44,0 Mb/s). Zestawienie zamyka Plus (41,0 Mb/s).
W kategorii wysyłania danych T-Mobile (24,6 Mb/s) wyprzedził sieć Play (23,4 Mb/s) oraz Orange (23,1 Mb/s). Plus z wynikiem 18,1 Mb/s odnotował niewielki spadek w porównaniu do ubiegłego miesiąca.
Orange pozostaje dobrym wyborem dla użytkowników szukających niskich opóźnień w sieci LTE. Drugie miejsce z bardzo zbliżonym wynikiem zajął Play (28,8 ms). T-Mobile Polska osiągnęło 30,2 ms, natomiast Plus (37,6 ms) wciąż notuje najsłabsze parametry w tym zestawieniu.
|LTE
|Orange
|Play
|Plus
|T-Mobile
|Szybkość pobierania danych
|52,0 Mbps
|44,4 Mbps
|41,0 Mbps
|66,3 Mbps
|Szybkość wysyłania danych
|23,1 Mbps
|23,4 Mbps
|18,1 Mbps
|24,6 Mbps
|Ping
|28,6 ms
|28,8 ms
|37,6 ms
|30,2 ms
|Liczba pomiarów
|68216
|66354
|39448
|37101