Kto ma najszybszy Internet w Polsce? Tak było w maju

W maju użytkownicy wszystkich aplikacji SpeedTest.pl wykonali 3,3 miliona pomiarów.

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Szybkość Internetu domowego

W maju Orange odzyskał palmę pierwszeństwa w rankingu szybkości Internetu domowego, przynajmniej w najważniejszej kategorii, czyli pobieraniu danych. Klienci Pomarańczowych wykręcili średnio 287 Mb/s. W wysyłaniu danych bezkonkurencyjna ponownie była Inea z wynikiem 247,3 Mb/s. Oferowanie symetrycznych łączy robi swoje. Operator z Wielkopolski zwyciężył również w kategorii PING (10 ms).

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie

[Mb/s] Wysyłanie

[Mb/s] PING

[ms] Testy 1 Orange 287,0 110,1 15 366 tys. 2 Play Stacjonarny 286,0 67,3 16 220 tys. 3 Netia 281,9 137,7 14 94 tys. 4 Plus Stacjonarny 279,3 127,9 13 61 tys. 5 Vectra 276,9 56,1 16 114 tys. 6 Inea 273,1 247,3 10 60 tys. 7 T-Mobile Stacjonarny 262,3 122,0 16 99 tys. 8 Toya 247,0 82,2 11 31 tys. 9 Multimedia 228,6 41,8 17 35 tys. 10 Exatel 168,4 95,6 15 13 tys. 11 Starlink 133,6 28,3 25 36 tys. 12 T-Mobile 104,8 26,6 28 158 tys. 13 Play Mobile 88,6 32,8 30 171 tys. 14 Orange Mobile 87,4 19,7 28 124 tys. 15 Plus 41,6 13,4 38 127 tys. Dostawcy razem 203,8 82,4 18 Pokaż więcej

Szybkość Internetu światłowodowego FTTH

Orange okazał się najszybszy równie w pobieraniu danych przez światłowód FTTH. osiągając średni wynik na poziomie 366,4 Mb/s. Wysyłanie danych to domena wielkopolskiej sieci Inea (274,2 Mb/s), a najlepszy PING był w sieci Toya (7 ms).

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie

[Mb/s] Wysyłanie

[Mb/s] PING

[ms] Testy 1 Orange 366,4 139,6 10 240 tys. 2 Netia 305,9 150,0 12 86 tys. 3 Play Światłowód 299,5 108,9 15 92 tys. 4 Inea 298,0 274,2 10 48 tys. 5 Plus Światłowód 279,8 128,1 13 61 tys. 6 T-Mobile Stacjonarny 262,3 122,0 16 99 tys. 7 Toya 241,6 112,3 7 13 tys. Dostawcy razem 311,7 140,8 12 Pokaż więcej

Szybkość Internetu mobilnego

O ile w Internecie domowym czy światłowodzie liderem w minionym miesiącu był Orange, o tyle w rankingach mobilnych wygrał T-Mobile. W zestawieniu ogólnym Magentowi byli najlepsi we wszystkim, osiągając średnią szybkość pobierania danych z Internetu na poziomie 151,5 Mb/s, wysyłania na poziomie 20,6 Mb/s oraz PING 23 ms.

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie

[Mb/s] Wysyłanie

[Mb/s] PING

[ms] Testy 1 T-Mobile 151,5 20,6 23 60 tys. 2 Orange Mobile 132,5 18,7 25 70 tys. 3 Play Mobile 99,2 18,3 28 93 tys. 4 Plus 53,2 11,6 34 57 tys. Dostawcy razem 109,8 17,6 27 Pokaż więcej

Szybkość Internetu 5G

T-Mobile cały czas rozbudowuje swoją sieć 5G w paśmie C, co przekłada się na wyniki w majowym rankingu. Operator osiągnął najlepszą średnią w kategorii "pobieranie danych" - 319,3 Mb/s, a także najlepszy PING - 20 ms. Najszybsze wysyłanie danych do sieci było w Play - 34,1 Mb/s.