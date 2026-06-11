Kto ma najszybszy Internet w Polsce? Tak było w maju
Poznaliśmy majowe wyniki speedtestu. Zwycięstwem w czterech rankingach podzieliły się dwa telekomy.
W maju użytkownicy wszystkich aplikacji SpeedTest.pl wykonali 3,3 miliona pomiarów.
Szybkość Internetu domowego
W maju Orange odzyskał palmę pierwszeństwa w rankingu szybkości Internetu domowego, przynajmniej w najważniejszej kategorii, czyli pobieraniu danych. Klienci Pomarańczowych wykręcili średnio 287 Mb/s. W wysyłaniu danych bezkonkurencyjna ponownie była Inea z wynikiem 247,3 Mb/s. Oferowanie symetrycznych łączy robi swoje. Operator z Wielkopolski zwyciężył również w kategorii PING (10 ms).
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|Orange
|287,0
|110,1
|15
|366 tys.
|2
|Play Stacjonarny
|286,0
|67,3
|16
|220 tys.
|3
|Netia
|281,9
|137,7
|14
|94 tys.
|4
|Plus Stacjonarny
|279,3
|127,9
|13
|61 tys.
|5
|Vectra
|276,9
|56,1
|16
|114 tys.
|6
|Inea
|273,1
|247,3
|10
|60 tys.
|7
|T-Mobile Stacjonarny
|262,3
|122,0
|16
|99 tys.
|8
|Toya
|247,0
|82,2
|11
|31 tys.
|9
|Multimedia
|228,6
|41,8
|17
|35 tys.
|10
|Exatel
|168,4
|95,6
|15
|13 tys.
|11
|Starlink
|133,6
|28,3
|25
|36 tys.
|12
|T-Mobile
|104,8
|26,6
|28
|158 tys.
|13
|Play Mobile
|88,6
|32,8
|30
|171 tys.
|14
|Orange Mobile
|87,4
|19,7
|28
|124 tys.
|15
|Plus
|41,6
|13,4
|38
|127 tys.
|Dostawcy razem
|203,8
|82,4
|18
Szybkość Internetu światłowodowego FTTH
Orange okazał się najszybszy równie w pobieraniu danych przez światłowód FTTH. osiągając średni wynik na poziomie 366,4 Mb/s. Wysyłanie danych to domena wielkopolskiej sieci Inea (274,2 Mb/s), a najlepszy PING był w sieci Toya (7 ms).
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|Orange
|366,4
|139,6
|10
|240 tys.
|2
|Netia
|305,9
|150,0
|12
|86 tys.
|3
|Play Światłowód
|299,5
|108,9
|15
|92 tys.
|4
|Inea
|298,0
|274,2
|10
|48 tys.
|5
|Plus Światłowód
|279,8
|128,1
|13
|61 tys.
|6
|T-Mobile Stacjonarny
|262,3
|122,0
|16
|99 tys.
|7
|Toya
|241,6
|112,3
|7
|13 tys.
|Dostawcy razem
|311,7
|140,8
|12
Szybkość Internetu mobilnego
O ile w Internecie domowym czy światłowodzie liderem w minionym miesiącu był Orange, o tyle w rankingach mobilnych wygrał T-Mobile. W zestawieniu ogólnym Magentowi byli najlepsi we wszystkim, osiągając średnią szybkość pobierania danych z Internetu na poziomie 151,5 Mb/s, wysyłania na poziomie 20,6 Mb/s oraz PING 23 ms.
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|T-Mobile
|151,5
|20,6
|23
|60 tys.
|2
|Orange Mobile
|132,5
|18,7
|25
|70 tys.
|3
|Play Mobile
|99,2
|18,3
|28
|93 tys.
|4
|Plus
|53,2
|11,6
|34
|57 tys.
|Dostawcy razem
|109,8
|17,6
|27
Szybkość Internetu 5G
T-Mobile cały czas rozbudowuje swoją sieć 5G w paśmie C, co przekłada się na wyniki w majowym rankingu. Operator osiągnął najlepszą średnią w kategorii "pobieranie danych" - 319,3 Mb/s, a także najlepszy PING - 20 ms. Najszybsze wysyłanie danych do sieci było w Play - 34,1 Mb/s.
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|T-Mobile
|319,3
|33,9
|20
|18 tys.
|2
|Orange Mobile
|295,9
|31,9
|22
|19 tys.
|3
|Play Mobile
|235,1
|34,1
|24
|19 tys.
|4
|Plus
|106,1
|18,8
|26
|14 tys.
|Dostawcy razem
|249,1
|30,6
|23