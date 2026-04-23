Kto ma najszybszy internet mobilny? W tym roku rządzi jeden operator

SpeedTest.pl podsumował trzy pierwsze miesiące testów szybkości internetu w polskich sieciach mobilnych. Zaskoczeń nie ma – jak we wcześniejszych okresach pierwsze miejsce przypadło T-Mobile.

Mieszko Zagańczyk
W I kwartale 2026 roku w Polsce wykonano blisko 11 mln testów na platformie SpeedTest.pl, jednak dane te dotyczą także pomiarów stacjonarnych. W samych sieciach mobilnych liczba pomiarów przekraczała 800 tysięcy.

Najszybszy internet 5G

Jak odnotowuje SpeedTest.pl, udział wyników 5G w ogólnej puli testów w sieciach mobilnych podniósł się do 25% (206 tys. testów), co świadczy o stałym wzroście zasięgu i penetracji urządzeniami 5G. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Szkło hybrydowe 3MK FlexibleGlass do Honor Magic 8 Lite
Szkło hybrydowe 3MK FlexibleGlass do Honor Magic 8 Lite
0 zł
39.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.99 zł
Etui TECH-PROTECT Smart Wallet do Samsung Galaxy A56 5G Czarny
Etui TECH-PROTECT Smart Wallet do Samsung Galaxy A56 5G Czarny
0 zł
57.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 57.9 zł
Pasek TECH-PROTECT do Xiaomi Mi Band 3/4 Czerwony
Pasek TECH-PROTECT do Xiaomi Mi Band 3/4 Czerwony
0 zł
24.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 24.99 zł
Advertisement

To kolejny kwartał z rzędu, w którym średnia prędkość internetu 5G wyraźnie się stabilizuje (246 Mb/s). Autorzy zestawienia oceniają, że wpływa na to coraz większa liczba użytkowników oraz spowolnienie tempa wdrożenia pasma 3,6 GHz, a z drugiej strony wzrost zasięgu 5G opartego na paśmie 700 MHz, które ma mniejszą pojemność. Średnia prędkość wysłania (ok. 31 Mb/s) i wielkość opóźnienia (23 ms) również od dłuższego czasu są stabilne.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów
T-Mobile 318,2 33,3 20 50 tys.
Orange 296,1 32,8 22 61 tys.
Play 220,4 33,4 24 57 tys.
Plus 108,9 19,9 26 38 tys.
T-Mobile od III kwartału 2025 utrzymuje prowadzenie w kategorii 5G, osiągając w I kwartale 2026 prędkość pobierania 318,2 Mb/s przed Orange (296,1 Mb/s), choć od lutego przewaga maleje. Pod względem prędkości wysyłania trzech operatorów (T-Mobile, Orange i Play) udostępnia tę samą szybkość na poziomie ok. 33 Mb/s.

Najszybszy internet 3G, 4G i 5G

Ranking mobilny bazuje na 823 tys. pomiarach wykonanych w sieciach 3G, 4G i 5G, w aplikacjach dla Androida i iOS. Średnia prędkość internetu w tej kategorii przyrosła – dzięki zwiększeniu udziałów 5G – aż o 11% w porównaniu z czwartym kwartałem 2025 (108,5 vs. 97,9 Mb/s). Średnia prędkość wysyłania dla tej kategorii wyniosła 18,3 Mb/s vs. 16,9 Mb/s w ostatnim kwartale 2025, a ping pozostał na tym samym poziomie 27 ms.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów
T-Mobile 149,0 20,9 23 172 tys.
Orange 129,3 19,1 24 220 tys.
Play 96,4 19,2 28 270 tys.
Plus 55,4 12,6 33 160 tys.
Dostawcą najszybszego internetu mobilnego w Polsce był T-Mobile z prędkością pobierania na poziomie 149 Mb/s, wyprzedzając Orange (129,3 Mb/s). Obaj operatorzy odnotowali jednocześnie najwyższe przyspieszenie (11-12%) w stosunku do poprzedniego kwartału. T-Mobile dostarczał również najszybszy upload (20,9 Mb/s) oraz najniższe opóźnienie – 23 ms.

T-Mobile orange play plus szybkość internetu szybkość internetu mobilnego SpeedTest.pl najszybszy internet
Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: SpeedTest.pl