Erste uruchamia nową usługę. Znajdziesz ją w aplikacji
Erste Bank Polska udostępnił w aplikacji usługę eSIM, dzięki której klienci mogą korzystać z internetu mobilnego bez wymiany fizycznej karty SIM. Ma to ułatwić korzystanie z internetu podczas wyjazdów zagranicznych. Warto jak najszybciej zaktualizować aplikację banku, aby poznać szczegóły.
Erste Bank Polska z nowością w aplikacji
Wraz z uruchomieniem aplikacji banku, na klientów czeka komunikat odnośnie wprowadzonej nowości (akurat u mnie po angielsku). Użytkownik może kupić pakiet danych dla wybranego kraju lub regionu i uruchomić go bez wkładania fizycznej karty SIM. Opcja ta to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą mieć dostęp do sieci po przyjeździe za granicę.
Co najważniesze, eSIM pozwala aktywować mobilny internet na telefonie (lub innym urządzeniu) bez wymiany tradycyjnej karty. Jeśli chodzi o pakiet, to można go sobie dowolnie dostosować pod względem miejsca, liczby GB i czasu działania.
Z opisu nowej usługi, zamieszczonej na stronie oraz w aplikacji, wynika, że klient wybiera pakiet danych na konkretny kraj, instaluje oraz aktywuje eSIM na telefonie. Następnie, po dotarciu na miejsce może połączyć się z siecią mobilną w ramach wykupionej usługi.
Nowość znajdziemy w zakładce Transport, Usługi, Bilety - Karty eSIM.
W aplikacji bez problemu, sprawdzimy zużycie aktywnego pakietu i w razie potrzeby, kupimy kolejny. Dodatkowy pakiet uruchomi się automatycznie po zakończeniu poprzedniego.
Z usługi mogą korzystać pełnoletni klienci banku, posiadający PESEL oraz telefon obsługujący eSIM. Można to sprawdzić w ustawieniach naszego urządzenia. Nie sposób ją przegapić, bo reklama "wyskakuje" nam w aplikacji.