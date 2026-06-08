Erste uruchamia nową usługę. Znajdziesz ją w aplikacji

Erste Bank Polska z nowością w aplikacji

Wraz z uruchomieniem aplikacji banku, na klientów czeka komunikat odnośnie wprowadzonej nowości (akurat u mnie po angielsku). Użytkownik może kupić pakiet danych dla wybranego kraju lub regionu i uruchomić go bez wkładania fizycznej karty SIM. Opcja ta to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą mieć dostęp do sieci po przyjeździe za granicę.

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Co najważniesze, eSIM pozwala aktywować mobilny internet na telefonie (lub innym urządzeniu) bez wymiany tradycyjnej karty. Jeśli chodzi o pakiet, to można go sobie dowolnie dostosować pod względem miejsca, liczby GB i czasu działania.

Z opisu nowej usługi, zamieszczonej na stronie oraz w aplikacji, wynika, że klient wybiera pakiet danych na konkretny kraj, instaluje oraz aktywuje eSIM na telefonie. Następnie, po dotarciu na miejsce może połączyć się z siecią mobilną w ramach wykupionej usługi.

Nowość znajdziemy w zakładce Transport, Usługi, Bilety - Karty eSIM.

W aplikacji bez problemu, sprawdzimy zużycie aktywnego pakietu i w razie potrzeby, kupimy kolejny. Dodatkowy pakiet uruchomi się automatycznie po zakończeniu poprzedniego.