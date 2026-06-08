Fintech

Erste uruchamia nową usługę. Znajdziesz ją w aplikacji

Erste Bank Polska udostępnił w aplikacji usługę eSIM, dzięki której klienci mogą korzystać z internetu mobilnego bez wymiany fizycznej karty SIM. Ma to ułatwić korzystanie z internetu podczas wyjazdów zagranicznych. Warto jak najszybciej zaktualizować aplikację banku, aby poznać szczegóły. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:01
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Erste uruchamia nową usługę. Znajdziesz ją w aplikacji
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Erste Bank Polska z nowością w aplikacji

Wraz z uruchomieniem aplikacji banku, na klientów czeka komunikat odnośnie wprowadzonej nowości (akurat u mnie po angielsku). Użytkownik może kupić pakiet danych dla wybranego kraju lub regionu i uruchomić go bez wkładania fizycznej karty SIM. Opcja ta to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą mieć dostęp do sieci po przyjeździe za granicę. 

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Erste uruchamia nową usługę. Znajdziesz ją w aplikacji

Co najważniesze, eSIM pozwala aktywować mobilny internet na telefonie (lub innym urządzeniu) bez wymiany tradycyjnej karty. Jeśli chodzi o pakiet, to można go sobie dowolnie dostosować pod względem miejsca, liczby GB i czasu działania. 

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Z opisu nowej usługi, zamieszczonej na stronie oraz w aplikacji, wynika, że klient wybiera pakiet danych na konkretny kraj, instaluje oraz aktywuje eSIM na telefonie. Następnie, po dotarciu na miejsce może połączyć się z siecią mobilną w ramach wykupionej usługi. 

Nowość znajdziemy w zakładce Transport, Usługi, Bilety - Karty eSIM. 

W aplikacji bez problemu, sprawdzimy zużycie aktywnego pakietu i w razie potrzeby, kupimy kolejny. Dodatkowy pakiet uruchomi się automatycznie po zakończeniu poprzedniego.

Z usługi mogą korzystać pełnoletni klienci banku, posiadający PESEL oraz telefon obsługujący eSIM. Można to sprawdzić w ustawieniach naszego urządzenia. Nie sposób ją przegapić, bo reklama "wyskakuje" nam w aplikacji. 

Erste uruchamia nową usługę. Znajdziesz ją w aplikacji
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Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Erste Bank Polska