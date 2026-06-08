Światłowód z coraz większym zasięgiem. Ponad 100 nowych miejscowości

W maju 2025 w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego w wyniku rozbudowy znalazło się ponad 15 tys. nowych gospodarstw domowych ze 100 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Warszawie (1884), Wrocławiu (1191) i Krakowie (974).

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Operator przeprowadził też modernizację sieci HFC do standardu FTTH w ponad 51 tys. gospodarstw domowych.

Do sieci optycznej PŚO zostało również przyłączonych ponad 600 gospodarstw domowych z 19 miejscowości w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nowa sieć została wybudowana w następujących miejscowościach:

Baczyna, Banie Mazurskie, Banino, Barniewice, Białystok, Borkowo, Brzezinka, Byczyna, Bydgoszcz, Całowanie, Chocianów, Chorzów, Chwalęcice, Czapielsk, Czarna Huta, Częstochowa, Częstocin, Dąbrowa, Dąbrowa Górnicza, Domachowo, Dydnia, Dziecinów, Gajewo, Garwolin, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Głogów, Gniechowice, Gniezno, Goruszów, Gorzów Wielkopolski, Góra, Góra Puławska, Grabówka, Grodzisk Mazowiecki, Grudziądz, Jamielnik, Janów, Jarosty, Kalisz, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Kielce, Klonowo Górne, Kłodawa, Kolbudy, Kołobrzeg, Koty, Koźmin Wielkopolski, Kraków, Krasice, Krasiczyn, Krzemienna, Legnica, Leszno, Lublewo Gdańskie, Lublin, Łomża, Łódź, Łukówiec, Międzyrzecz, Milików, Mińsk Mazowiecki, Mirsk, Miszewko, Miszewo, Namysłów, Niebocko, Nowa Wieś Przywidzka, Nowogrodziec, Olesno, Oleśnica, Olsztyn, Opole, Opole Lubelskie, Otfinów, Otwock, Pasieka Otfinowska, Piotrków Trybunalski, Pogórze, Potępa, Poznań, Przybysławice, Puławy, Radom, Rawicz, Reda, Rotmanka, Roztoka, Różyny, Ruda Śląska, Rumia, Sikorzyce, Sobiekursk, Sokołów Podlaski, Sosnowiec, Stara Huta, Starogard Gdański, Strzałkowo, Sucha Beskidzka, Szczecin, Świdnik, Toruń, Trzcianka, Tuchola, Twardogóra, Uhowo, Warcz, Warszawa, Wołomin, Wrocław, Wschowa, Zagórz, Zamość, Zielona Góra, Zielonka, Zła Wieś i Żukowo.

Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o blisko 67 tys. gospodarstw domowych. W zasięgu grupy znajduje się już blisko 5,2 mln gospodarstw domowych, z czego ponad 1,9 mln to sieć światłowodowa. Docelowo spółka planuje objąć zasięgiem sieci FTTH ponad 6 mln gospodarstw domowych w kraju.