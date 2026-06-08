Lidl szykuje rewolucję. Nie zdziw się, jak zobaczysz to w sklepie

Lidl rozpoczął testy nowej usługi w swoich sklepach. W wybranych placówkach w Poznaniu pojawiły się interaktywne ekrany. Do czego służą? Dla klientów to ogromne ułatwienie.

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Lidl z interaktywnymi ekranami

Interaktywne ekrany pojawiły się w placówkach sieci Lidl przy pieczywie. Niektórzy mogą o tym nie wiedzieć, ale sklepy mają obowiązek podawać skład i alergeny występujące w chlebach, bułkach i słodkich wypiekach. Do tej pory Lidl robił o za sprawą wydruków dostępnych przy regałach.

Teraz dokładny skład także bułki, chleba czy drożdżówki klienci będą mogli sprawdzać właśnie na wspomnianych ekranach. To dużo szybsze i zarazem łatwiejsze rozwiązanie. To prawdopodobnie na razie tylko testy, ale podobne rozwiązanie działa już w Szwecji, więc zapewne w przyszłości doczekamy się go we wszystkich sklepach sieci.