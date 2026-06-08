Przetasowania na szczycie. Allegro przed Temu, ale nie w aplikacjach

Nie tak dawno informowaliśmy, że Temu stało się najpopularniejszą platformą e-commerce w Polsce, przynajmniej pod kątem ruchu generowanego przez użytkowników. Chiński gigant wyprzedził Allegro, które przez lata okupowało pierwsze miejsce. Jednak taka sytuacja nie potrwała długo. Serwis o polskich korzeniach wrócił na pozycję lidera.

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Allegro przed Temu

Z danych Mediapanel za maj wynika, że Allegro w minionym miesiącu uzyskało 22,337 mln realnych użytkowników. Oznacza to zasięg na poziomie aż 75 proc. wszystkich internautów w naszym kraju. W polskiej części internetu więksi są tylko Google i Meta (Facebook i Instagram).

Dla porównania Temu znalazło się dopiero na 8. miejscu zestawienia z wynikiem na poziomie 17,364 mln realnych użytkowników. To duży spadek, bo jeszcze na początku tego roku chińska platforma mogła pochwalić się rezultatem o 3 mln wyższym. Zatem w 4 miesiące Allegro urosło, a Temu zmalało. Wobec tego zmiana pozycjami była nie do uniknięcia.

Jeśli chodzi o inne platformy e-commerce, to w zestawieniu znajdziemy jeszcze:

OLX (11. miejsce / 16,24 mln RU)

Biedronka (12. miejsce / 14,269 mln RU)

Media Expert (15. miejsce / 13,28 mln RU)

InPost (18. miejsce / 11,548 mln RU)

Lidl (19. miejsce / 11,318 mln RU)