Przetasowania na szczycie. Allegro przed Temu, ale nie w aplikacjach
Temu nie jest już najczęściej odwiedzaną platformą e-commerce przez Polaków. Większym zainteresowaniem ponownie cieszy się Allegro.
Nie tak dawno informowaliśmy, że Temu stało się najpopularniejszą platformą e-commerce w Polsce, przynajmniej pod kątem ruchu generowanego przez użytkowników. Chiński gigant wyprzedził Allegro, które przez lata okupowało pierwsze miejsce. Jednak taka sytuacja nie potrwała długo. Serwis o polskich korzeniach wrócił na pozycję lidera.
Allegro przed Temu
Z danych Mediapanel za maj wynika, że Allegro w minionym miesiącu uzyskało 22,337 mln realnych użytkowników. Oznacza to zasięg na poziomie aż 75 proc. wszystkich internautów w naszym kraju. W polskiej części internetu więksi są tylko Google i Meta (Facebook i Instagram).
Dla porównania Temu znalazło się dopiero na 8. miejscu zestawienia z wynikiem na poziomie 17,364 mln realnych użytkowników. To duży spadek, bo jeszcze na początku tego roku chińska platforma mogła pochwalić się rezultatem o 3 mln wyższym. Zatem w 4 miesiące Allegro urosło, a Temu zmalało. Wobec tego zmiana pozycjami była nie do uniknięcia.
Jeśli chodzi o inne platformy e-commerce, to w zestawieniu znajdziemy jeszcze:
- OLX (11. miejsce / 16,24 mln RU)
- Biedronka (12. miejsce / 14,269 mln RU)
- Media Expert (15. miejsce / 13,28 mln RU)
- InPost (18. miejsce / 11,548 mln RU)
- Lidl (19. miejsce / 11,318 mln RU)
Ciekawie prezentują się też dane dotyczące aplikacji mobilnych. Wynika z nich, że tutaj Temu (13,066 mln RU) znajduje się przed Allegro (8,986 mln RU). Co ciekawe, od polskiego giganta e-commerce większą jest nawet Biedronka (10,756 mln RU), a nawet Żabka (9,06 mln RU).