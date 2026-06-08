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Przetasowania na szczycie. Allegro przed Temu, ale nie w aplikacjach

Temu nie jest już najczęściej odwiedzaną platformą e-commerce przez Polaków. Większym zainteresowaniem ponownie cieszy się Allegro.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:36
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Przetasowania na szczycie. Allegro przed Temu, ale nie w aplikacjach
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Nie tak dawno informowaliśmy, że Temu stało się najpopularniejszą platformą e-commerce w Polsce, przynajmniej pod kątem ruchu generowanego przez użytkowników. Chiński gigant wyprzedził Allegro, które przez lata okupowało pierwsze miejsce. Jednak taka sytuacja nie potrwała długo. Serwis o polskich korzeniach wrócił na pozycję lidera.

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Allegro przed Temu

Z danych Mediapanel za maj wynika, że Allegro w minionym miesiącu uzyskało 22,337 mln realnych użytkowników. Oznacza to zasięg na poziomie aż 75 proc. wszystkich internautów w naszym kraju. W polskiej części internetu więksi są tylko Google i Meta (Facebook i Instagram).

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Dla porównania Temu znalazło się dopiero na 8. miejscu zestawienia z wynikiem na poziomie 17,364 mln realnych użytkowników. To duży spadek, bo jeszcze na początku tego roku chińska platforma mogła pochwalić się rezultatem o 3 mln wyższym. Zatem w 4 miesiące Allegro urosło, a Temu zmalało. Wobec tego zmiana pozycjami była nie do uniknięcia.

Jeśli chodzi o inne platformy e-commerce, to w zestawieniu znajdziemy jeszcze:

  • OLX (11. miejsce / 16,24 mln RU)
  • Biedronka (12. miejsce / 14,269 mln RU)
  • Media Expert (15. miejsce / 13,28 mln RU)
  • InPost (18. miejsce / 11,548 mln RU)
  • Lidl (19. miejsce / 11,318 mln RU)

Ciekawie prezentują się też dane dotyczące aplikacji mobilnych. Wynika z nich, że tutaj Temu (13,066 mln RU) znajduje się przed Allegro (8,986 mln RU). Co ciekawe, od polskiego giganta e-commerce większą jest nawet Biedronka (10,756 mln RU), a nawet Żabka (9,06 mln RU).

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telepolis
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Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Mediapanel/Gemius