iPhone właśnie stał się najlepszym telefonem dla dzieci

Konto Dziecka i „Ask to Browse”

Fundamentem nowych zabezpieczeń jest Konto Dziecka (wymagane dla użytkowników poniżej 13. roku życia, a opcjonalne do 18. roku). System ten automatycznie aktywuje restrykcje dostosowane do wieku — ogranicza dostęp do witryn dla dorosłych, filtruje multimedia oraz nakłada odpowiednie filtry w App Store.

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Apple wprowadza także funkcję Ask to Browse (Poproś o przeglądanie). Działa ona jako rozwinięcie znanej opcji „Poproś o zakup”. Dzięki niej dzieci muszą teraz uzyskać zgodę rodzica, zanim odwiedzą zupełnie nową witrynę internetową w przeglądarce Safari. Podczas pierwszej konfiguracji urządzenia dorośli mogą też ograniczyć listę dostępnych aplikacji wyłącznie do tych najbardziej niezbędnych.

Bezpieczna komunikacja bez brutalnych treści

Zarządzanie tym, z kim dziecko może się kontaktować, stało się znacznie prostsze. Rodzice mogą wymagać zatwierdzenia każdej nowej osoby, z którą dziecko chce porozmawiać przez Wiadomości (Messages), FaceTime czy Telefon.

Poważnej aktualizacji doczekała się także wbudowana funkcja Bezpieczeństwa Komunikacji. Dotychczas chroniła ona najmłodszych poprzez zamazywanie nagości. Teraz mechanizm ten został rozbudowany — potrafi rozpoznawać i automatycznie blokować brutalne oraz drastyczne treści w przesyłanych i odbieranych zdjęciach czy filmach.

Przeprojektowany Czas przed ekranem

Znana funkcja Czas przed ekranem (Screen Time) doczekała się całkowitego liftingu. Nowy, czytelny interfejs pozwala na błyskawiczny rzut oka na statystyki korzystania z urządzenia.

Wprowadzono dwa potężne narzędzia:

Limity Czasowe (Time Allowances): Pozwalają elastycznie dawkować czas na konkretne kategorie rozrywki (np. Gry czy Media społecznościowe).

Pozwalają elastycznie dawkować czas na konkretne kategorie rozrywki (np. Gry czy Media społecznościowe). Harmonogramy (Schedules): Umożliwiają całkowite blokowanie dostępu do wybranych aplikacji w określonych porach dnia – np. w trakcie lekcji w szkole lub po dobranocce.

Co więcej, rodzice zyskali możliwość „ręcznego” blokowania urządzeń w danej chwili. Jednym kliknięciem można zablokować ekrany, by chronić wspólny czas, np. podczas rodzinnego obiadu, lub wydłużyć dziecku dostęp, jeśli potrzebuje chwili na dokończenie zadania domowego.