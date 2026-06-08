T-Mobile rusza z konkursem. Zajrzyj do aplikacji i to napisz

Przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata T-Mobile wczuł się w odpowiedni klimat, choć nowa zabawa nie dotyczy tylko tego wydarzenia. Na pewno jednak zainteresuje kibiców. Pierwszym etapem jest bezbłędne rozwiązanie quizu dotyczącego piłkarskich mistrzostw świata. Trzeba wskazać jedną prawidłową odpowiedź spośród trzech możliwych, w każdym z siedmiu pytań.

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Po przejściu części testowej operator wymaga od uczestników odrobiny kreatywności. Otwartym zadaniem konkursowym jest opowiedzenie o najbardziej pamiętnym meczu lub wydarzeniu sportowym i uzasadnienie swojego wyboru w maksymalnie czterystu znakach:

Jaki mecz lub wydarzenie sportowe najbardziej zapadło Ci w pamięć i dlaczego?

Regulamin zabrania korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji przy tworzeniu odpowiedzi. Nad prawidłowym przebiegiem zabawy będzie czuwać specjalna komisja, oceniająca styl, gramatykę, kreatywność oraz oryginalność nadesłanych prac.

Na najlepszych kibiców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 80 autorów najwyżej ocenionych odpowiedzi otrzyma nagrodę główną, którą jest oficjalna piłka mistrzostw Europy Adidas Fussballliebe.

Dla kolejnych 300 osób przewidziano nagrody pocieszenia w postaci piłek ozdobionych logotypem operatora. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową i będą musieli w wyznaczonym terminie podać dane do darmowej wysyłki kurierskiej.

Zabawa potrwa od 8 do 21 czerwca 2026 i jest skierowana do pełnoletnich abonentów oraz użytkowników ofert na kartę. Aby dołączyć do rywalizacji, należy skorzystać z aplikacji Mój T-Mobile i posiadać aktywny status w programie Magenta Moments.