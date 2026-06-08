Horror, film akcji czy czarna komedia? HBO daje nam niezłe combo
Polacy znów zaczną się bać, ale też i uśmiechać. Przynajmiej z powodu spiętrzenia absurdów w najnowszym filmie od HBO. Platforma właśnie ogłosiła premierę horroru z elementami komedii i kina akcji - "Oni cię zabiją" ("They Will Kill You") to coś w rodzaju nowej wersji "Kill Bill'a". Warto zapamiętać datę 12 czerwca 2026.
Oni cię zabiją - nowy horror na HBO
Film ten wyreżyserował Kirill Sokolov, a w obsadzie znaleźli się m.in. Zazie Beetz, Myha'La (znana jako Harper Stern z serialu "Branża"), Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham i Patricia Arquette. To dość oryginalna amerykańsko-południowoafrykańska czarna komedia z elementami horroru i kina akcji. Gatunek ten łączy brutalne, aczkolwiek efektowne sceny z surrealistycznym, nieco wisielczym humorem. Fani legendarnego "Kill Bill'a" powinni być ukontentowani. Trzeba przyznać, że zwiastun doskonale oddaje klimat i dynamikę filmu. Zanim włączymy, obejrzyjmy i przekonajmy się, czy akurat na ten typ rozrywki mamy akurat ochotę.
Oni cię zabiją - o czym jest?
Jeśli chodzi o fabułę, to przy tego typu gatunku filmowym, jest ona zdecydowanie drugorzędna. Horror bowiem rządzi się swoimi prawami. Główną bohaterką jest gospodyni domowa (była skazana), która zaczyna nową pracę w luksusowym nowojorskim wieżowcu. Wieżowiec, jak to wieżowiec niby jest normalny, ale już od samego początku ma wzbudzać w widzach niepokój. Niemal od pierwszego kadru mamy poczuć, że coś jest z nim nie tak i bez problemów się nie obejdzie. Główna bohaterka tylko ten nasz niepokój wzmaga - co chwilę do jej uszu docierają plotki o znikających mieszkańcach i tajemniczej satanistycznej sekcie. W miarę jak poznaje coraz to bardziej pokręcone sekrety budynku, zaczyna czuć zagrożenie i staje do walki o przetrwanie. A my, widzowie, razem z nią.