Tajwańska wyspa pozbawiona internetu. To nie Chiny, to wrak

Sytuacja między Chinami a Tajwanem jest tak napięta, że cięciwa łuku sportowego Samick Polaris przy maksymalnym naciągu wydaje się przy niej wręcz sflaczała. Z tego też powodu odcięcie jednej z mocniej ufortyfikowanych tajwańskich wysp od łączności budziło olbrzymie emocje. Na szczęście niepotrzebnie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:28
Tajwańska wyspa pozbawiona internetu. To nie Chiny, to wrak

Wyspa Dongyin, wraz z wyspą Xiyin, które są połączone ze sobą drogą lądową, znajdują się znacznie bliżej chińskiego wybrzeża, niż samego Tajwanu. Wczoraj utraciła ona połączenie z wyspą Beigan, która znajduje się w podobnym położeniu, co wywołało dość oczywiste obawy o wrogie działania ze strony Chin. 

Nie Chiny, a wrak

Na całe szczęście okazało się, że przerwany kabel podmorski to nie jest efekt interwencji z zewnątrz. Otóż złe warunki spowodowały przesunięcie się wraku statku znajdującego się w okolicy kabla. I to właśnie jego szczątki przecięły go, odcinając łączność.

Starlink pozwoli nam uniknąć tego problemu Chociaż fakt, że jesteśmy krajem kontynentalnym raczej zmniejsza jego ryzyko

Na całe szczęście Tajwan zabezpieczył wyspę przed incydentami przerywającymi łączność i teraz odbywa się ona bezprzewodowo, chociaż z niższą prędkością i stabilnością, oraz większymi opóźnieniami. Tym samym mieszkańcy wyspy, a jest ich około 1500, mogą korzystać z dobrodziejstw sieci, chociaż nie jest to szczególnie komfortowe. 

Źródła zdjęć: Shutterstock / hyotographics
Źródła tekstu: Tomshardware