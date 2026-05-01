Możemy przestać bać się o pracę. Nvidia przyznaje, że AI jest droższe, niż ludzie

A jest nim niebycie miernym pracownikiem, a takim przynajmniej przyzwoitym. Co bowiem kieruje firmami w wyborze między człowiekiem a AI? Otóż głównym czynnikiem są pieniądze. Pracodawca wybierze rozwiązanie tańsze. I mogłoby się wydawać, że jest nim właśnie sztuczna inteligencja. W końcu model językowy w krótką chwilę jest w stanie wypluć rezultat wielogodzinnej pracy jednego człowieka. I tak faktycznie było przez pewien czas. Jednak jeden z wiceprezesów Nvidii zauważa, że sytuacja ta uległa zmianie.

Nvidia przyznaje, że AI jest droższe, niż ludzie

Słowa te padły ze strony Bryana Catanzaro, jednego z wiceprezesów firmy. Co może brzmieć jak poważna wpadka, gdyż to właśnie Nvidia jest jednym z głównych beneficjentów boomu na AI. Brzmi to trochę jak powtórka z efektu Elopa, który będąc dyrektorem wykonawczym Nokii, negatywnie wypowiadał się na temat jej produktów. Różnica jest jednak taka, że fiński producent faktycznie nie miał się wtedy najlepiej i mimo pozycji lidera był kolosem na glinianych nogach, a bańka AI stal puchnie i nic nie zapowiada, aby to się miało zmienić.

No dobrze, ale co dokładnie padło ze strony Catanzaro? Otóż stwierdził on, że obliczenia AI w jego zespole są zauważalnie droższe, niż praca ludzi, jeśli chodzi o osiąganie tego samego efektu. To by się zgadzało z wynikami badań opublikowanymi przez MIT w 2024 roku. Te stwierdziły, że z finansowego punktu widzenia sens ma zastąpienie 23% stanowisk AI. Jednak pozostałe 77% znacznie lepiej i taniej będą funkcjonowały obsadzone przez ludzi.