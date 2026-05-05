Wielka awaria ChatGPT. Zagadujesz, a on milczy
ChatGPT mierzy się z dziwaczną awarią. Ta dotyczy jedynie wersji webowej, a zgłoszenia w serwisie Downdetector zdają się obejmować jedynie Polskę.
Zasada awarii jest dość... dziwaczna. Otóż strona zdaje się działać poprawnie. Dopóki nie zapytamy o coś Chata. Wtedy zamiast odpowiedzi widzimy puste pola dialogowe. Nie jest to kwestia czcionki, ponieważ nie da się zaznaczyć otrzymanej odpowiedzi. Co ciekawe zniknęły także te wygenerowane wcześniej w historii czatów. Mimo to nawet nowe rozmowy są generowane.
Co ciekawe aplikacja mobilna ChatGPT działa poprawnie. To jednak nie koniec: widać w jej historii odpowiedzi, które zostały wygenerowane w wersji przeglądarkowej. Obecnie nie jest znana skala problemów ani to, czy dotyczy ona wszystkich. Nie jest to jednak wina przeglądarki ani kont.
Jak widać, skala problemu jest dość znaczna.
Aktualizacja:
Problem wydaje się zażegnany. Liczba zgłoszeń znacznie spadła, a w moim przypadku konwersacje wróciły do normy.