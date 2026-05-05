Sprytne kasy samoobsługowe. Polacy się irytują, a to celowe

Kas samoobsługowych przybywa. To wygodne rozwiązanie zarówno dla sklepów, jak i klientów, którzy z kilkoma produktami nie muszą czekać w długiej kolejce do tradycyjnej kasy. Jednak czasami potrafią irytować ciągłymi błędami i blokadami, przez które konieczna jest interwencja pracownika. Czasami jest to celowe działanie.

Trick w kasach samoobsługowych

Chociaż kasy samoobsługowe są rozwiązaniem wygodnym, także dla sklepów, to powodują też liczne problemy. Często słyszy się o kradzieżach lub oszustwach przeprowadzonych za ich pomocą. Klienci potrafią pomijać niektóre produkty, przez co mają je za darmo. Innym sposobem jest skanowanie np. tańszych owoców, ale pakowanie do torby droższych, aby zaoszczędzić na rachunku.

Jak sklepy sobie z tym radzą? Okazuje się, że stosują prosty trick. Czasami blokada kasy samoobsługowej i konieczność interwencji pracownika nie jest błędem. To celowe działanie. Pracownik może celowo i zdalnie zablokować stanowisko w momencie, w którym zauważy podejrzaną transakcję. Wtedy już na miejscu, przy kasie, możliwe jest zweryfikowanie procesu zakupowego.