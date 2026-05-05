Lidl dzisiaj wygrał. Przydatne narzędzie za 249 zł
Dziś podczas porannych zakupów w Lidlu (fani Biedronki, nie bijcie, po prostu mam dużo bliżej) wpadł mi w oko pewien zestaw. A dokładniej wiertarko-wkrętarka PARKSIDE z bogatym zestawem za 249 zł, czyli w przecenie z 349 zł, które samo w sobie wygląda na okazje życia.
Niestety, olałem temat, bo się śpieszyłem do pracy i teraz mocno tego żałuję. Mam nadzieję, że jej nie wykupią, nim ja nie skończę pracy, bo jak na moje potrzeby niedzielnego majsterkowicza zestaw wygląda wręcz fenomenalnie. I od razu zaznaczę: w aplikacji nie widziałem tej promocji. Jednak cenówka nie kłamie: zestaw jest za 249 zł, czyli taniej, niż w Lidl Online.
Wiertarko-wkrętarka z Lidla dosłownie za grosze
Dokładniej rzecz biorąc mowa tu o modelu PARKSIDE PABS 20-Li G8. Oferuje on 45 nm moment obrotowy i dwa biegi: od 0 do 430 obrotów na minutę i od 0 do 1500 obrotów na minutę. Tym samym jest w stanie wywiercić otwory o średnicy do 30 mm w drewnie i do 15 mm w stali. Jest ona kompatybilna z akumulatorami PARKSIDE X 20 V Team. Co więcej, dwa o pojemności po 2 Ah są dostępne w samym zestawie wraz z ładowarką.
To jednak nie jest koniec atrakcji. Znajdziemy tam także pogłębiacz, punkciak, nóż tapicerski, ołówek stolarski, 5-metrową miarkę, 8 kluczy nasadowych, 40 bitów, 8 wierteł do drewna i 14 wierteł do metalu. Jest to więc zestaw kompletny, z którym nie musimy dokupować innych narzędzi, a wszystko to mieści się w jednej, niewielkiej walizce. W sam raz do domowych napraw i sporadycznego majsterkowania.