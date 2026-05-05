Sprzęt

12-calowy tablet z 5G za 1099 zł, ale zostały ostatnie sztuki

Jeśli tablet ma nam służyć poza domem, to koniecznie musi mieć przynajmniej LTE, a najlepiej to 5G i nikt mnie nie przekona, że tworzenie hot-spotu ze smartfonu, co drenuje jego baterię, jest tu lepszym rozwiązaniem.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:18
Dlatego ta promocja jest taka fajna: 12-calowy tablet Redmi Pad 2 Pro w wersji 5G może się stać Wasz za jedyne 1099 zł. Haczyk? Jak zwykle są dwa: promocja trwa tylko dziś, czyli 5 maja do 23:45 lub wyczerpania zapasów. A zapasy są skromne, bo na moment pisania tekstu zostało jedynie 13 sztuk. Warto się więc pośpieszyć. 

Redmi Pad 2 Pro Duży i wydajny tablet 5G za grosze

Redmi Pad 2 Pro, czyli genialny tablet w niskiej cenie 

Zwykle przy tabletach w tej półce cenowej albo mamy do czynienia z modelem Wi-Fi, albo z szalonymi kompromisami. Tu jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zacznijmy od ekranu: 12,1-calowa matryca o rozdzielczości 1600 × 2560 pikseli i częstotliwości 120 Hz naprawdę robi robotę. Zwłaszcza w zestawie z czterema głośnikami dookoła ekranu.

Jeśli zaś chodzi o wydajność, to tę zapewnia 4-nanometrowy Snapdragon 7s Gen 4, którego wspiera 6 GB RAM. A skoro jesteśmy przy pamięci, to do dyspozycji mamy 128 GB UFS 2.2, które możemy rozbudować dzięki obecności slotu na karty pamięci microSD. 

Wszystko to uzupełnia potężna bateria 12 000 mAh z szybkim ładowaniem do 33 W w standardzie PD 3.0 i QC 3+ i odpornością na kurz i wodę w ramach normy IP53. Nie musimy więc się bać lekkiego deszczu. A wszystko to za 1099 zł. Jakby nie to, że mam już 5 tabletów w mieszkaniu, to sam bym się połasił. 

Tablety xiaomi Redmi tablet 5G Redmi Pad 2 Pro
Źródła zdjęć: Xiaomi