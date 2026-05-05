Chełm: Doniósł na niego własny smartfon. A mogło mu ujść na sucho

Chociaż tak naprawdę przez swoją... jakby to delikatnie ująć... skrajną głupotę. I tak: to bardzo łagodny epitet na określenie pijanego 17-latka, który jechał samochodem, oczywiście bez uprawnień, po czym rozbił się o ogrodzenie. Na całe szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a jedynie sam pijany mistrz kierownicy był lekko poturbowany.

Smartfon doniósł na swojego właściciela. I bardzo dobrze

Pewnie zastanawiał się nad tym, co go czeka w domu, jak odprowadzi rozbite auto. Jednak rozmyślenia te przerwali mu funkcjonariusze z Miejskiej Policji w Chełmie. A to dlatego, że w momencie wypadku jego smartfon uznał, że powinien wybrać numer alarmowy. Dyspozytor natomiast nie nawiązał rozmowy, więc wysłał na miejsce odpowiednie służby.