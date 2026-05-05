T-Mobile sypnął kasą, ale stawia warunki. Masz czas do 18 maja
T-Mobile przygotował nie lada gratkę dla fanów motoryzacji i sportowych emocji. W aplikacji operatora wystartował właśnie konkurs „Barcelona Grand Prix”, w którym nagrodą główną jest vipowski wyjazd dla dwóch osób na wyścig Formuły 1 w Hiszpanii.
Zabawa skierowana jest do użytkowników aplikacji Mój T-Mobile, którzy mają aktywny numer w sieci i są uczestnikami programu lojalnościowego Magenta Moments. Rywalizacja rozpoczęła się 5 maja i potrwa do 18 maja 2026 roku.
Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy odpowiedzieć na krótkie zadanie konkursowe:
Opisz jedno wspomnienie z życia, które do dziś wywołuje u Ciebie dreszcze emocji.
Odpowiedź należy przesłać za pomocą formularza w aplikacji, mieszcząc się w limicie 400 znaków ze spacjami. Organizator oceni nadesłane prace pod kątem stylistyki, gramatyki, oryginalności oraz kreatywności. Co istotne, regulamin surowo zabrania tworzenia treści za pomocą sztucznej inteligencji. Wszelkie zgłoszenia, w przypadku których komisja zidentyfikuje użycie algorytmów AI, zostaną odrzucone, a uczestnik straci szansę na wygraną.
Konkurs Barcelona Grand Prix: co można wygrać?
Autor najlepszej odpowiedzi otrzyma podwójny pakiet VIP o łącznej wartości przekraczającej 40 tysięcy złotych, obejmujący czerwcowy wyjazd do Barcelony w dniach w dniach 11-14 czerwca 2026 r. W skład tej nagrody wchodzą przeloty z prywatnymi transferami, trzy noclegi ze śniadaniami w czterogwiazdkowym hotelu oraz, co najważniejsze, wydarzenie sportowe:
- 2 bilety na Grand Prix Barcelony Formuły 1 w kategorii Hero Principal Main, obowiązujące w dniach piątek-niedziela, obejmujące miejsca na Trybunie Głównej (Principal Main Grandstand), zlokalizowanej przy prostej startowej z widokiem na linię startu oraz pit lane, z numerowanymi miejscami siedzącymi z oparciem oraz dostępem do dużego ekranu telewizyjnego,
- dostęp w piątek i sobotę do strefy „Premium hospitality”, obejmujący bezpłatne przekąski i napoje oraz wystąpienia gości specjalnych ze świata Formuły 1,
- spacer po alei serwisowej Aramco F1 Pit Lane w czwartek, umożliwiający obserwację zespołów Formuły 1 podczas przygotowań do weekendu wyścigowego,
- zwiedzanie toru Circuit de Barcelona-Catalunya z przewodnikiem.
Zwycięzca będzie mógł też liczyć na wykonanie profesjonalnego pamiątkowego zdjęcia z Trofeum Mistrzostw Świata Formuły 1.
Dodatkowo dla trzydziestu kolejnych uczestników, których odpowiedzi zyskają najwyższe noty, magentowy operator przygotował nagrody pocieszenia w postaci bonów na zakupy w sklepach sieci Decathlon o wartości 80 złotych dla każdego laureata.
Informacja o wygranej w konkursie zostanie przekazana przez organizatora niezwłocznie po ustaleniu wyników, za pośrednictwem telefonu w sieci T-Mobile, podanego w formularzu. Nie później niż do 20 maja operator dokona dwóch prób kontaktu z laureatem nagrody głównej, a następnie przekaże nagrodę główną oraz szczegóły dotyczące rezerwacji lotu i hotelu poprzez wiadomość e-mail na adres podany w formularzu.
Szczegóły w regulaminie.