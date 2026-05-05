T-Mobile zmienia regulaminy. Szok, bo na korzyść klientów

Zmiany dotyczą klientów korzystających z systemu T-Mobile na kartę w taryfach GO! Z myślą o nich operator wprowadza znacznie większe limity transferu danych. Zmiany nie wpływają przy tym na wysokość opłat.

Znaczący wzrost gigabajtów w taryfach GO!

Wszystkie modyfikacje obejmują popularne plany taryfowe z oferty GO!, w których stała opłata cykliczna za usługę pozostaje całkowicie bez zmian. Podstawowe pakiety danych zostaną zwiększone dla planów GO! M, GO! M+UA, GO! L, GO! XL oraz oferty Rok Internetu.

W przypadku podstawowej taryfy GO! M limit danych rośnie z dotychczasowych 20 GB do 30 GB.

Jeszcze wyższy skok transferu przewidziano dla posiadaczy wariantu GO! M+UA, ponieważ ich pakiet zostanie powiększony z 20 GB aż do 50 GB.

Zdecydowanie największy wzrost procentowy czeka na użytkowników taryfy GO! L, w której dotychczasowa paczka 30 GB zostaje zastąpiona przez okazałe 120 GB do wykorzystania.

do wykorzystania. Z kolei najbogatsza opcja taryfowa GO! XL od teraz zaoferuje użytkownikom 270 GB, co stanowi znaczącą poprawę względem wcześniejszego limitu wynoszącego 170 GB.

Nowe limity w ramach usługi Rok Internetu

Operator postanowił zaktualizować również pakiety promocyjne przyznawane w ramach popularnej usługi Rok Internetu, zwiększając wielkość paczek dla pozostałych i wciąż przysługujących klientom bonusów.

Dla użytkowników z aktywną ofertą GO! M oraz wariantu GO! M+UA dodatkowy pakiet ulegnie zwiększeniu z 200 GB do poziomu aż 833,25 GB. Taka sama, gigantyczna paczka danych o dokładnej wielkości 833,25 GB trafi do abonentów opłacających taryfę GO! L, gdzie zastąpi dotychczasowy, również niemały bonus wynoszący 600 GB.

T-Mobile w swoim komunikacie zaznacza, że wprowadzane zmiany działają wyłącznie na korzyść użytkowników, w związku z czym nie wiążą się z podwyżkami cen. Klienci, którzy mieli wspomniane usługi aktywne włącznie do dnia 5 maja, dokończą swój obecnie trwający cykl rozliczeniowy na dotychczasowych zasadach. Nowe, wyraźnie powiększone pakiety gigabajtów zostaną im przyznane automatycznie wraz z rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.