Masz taki w domu? Natychmiast wywal, ostrzega Unia

Ostrzeżenie pojawiło się w systemie Safety Gate, który służy do szybkiego ostrzegania przed niebezpiecznymi produktami. Zostało wprowadzone przez polskie służby nadzoru rynku, które wykryły nieprawidłowości. Informacja trafiła do wszystkich państw wspólnoty, które mogą teraz wprowadzić własne kontrole lub wycofać produkty ze sprzedaży.

Polskie służby wydały ostrzeżenie w przypadku dwóch oświetleń LED. Pierwszym produktem jest łańcuch dekoracyjny OGR-0005 marki LEDon TIME o kodzie kreskowym 5901969089257. Producent twierdzi, że można go używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Problem w tym, że nie zawiera odpowiedniego zabezpieczenia przed wilgocią, więc w przypadku instalacji na świeżym powietrzu może dojść nawet do porażenia prądem.

Drugi produkt, w sprawie którego wydano ostrzeżenie, to kinkiet XD-IK274B marki XUDO, który ma kod kreskowy 5904703011712. W jego przypadku wykryto nieprawidłowe mocowanie bloku zacisków. Z tego powodu może dojść do kontaktu przewodów z metalową obudową, co również grozi porażeniem prądem.