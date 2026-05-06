Sprzęt

Masz taki w domu? Natychmiast wywal, ostrzega Unia

Unia Europejska wydała ostrzeżenie w sprawie oświetlenia LED, które mogli kupić również Polacy. Ich konstrukcja może prowadzić do poważnego zagrożenia, w tym porażeniem prądem.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:05
Ostrzeżenie pojawiło się w systemie Safety Gate, który służy do szybkiego ostrzegania przed niebezpiecznymi produktami. Zostało wprowadzone przez polskie służby nadzoru rynku, które wykryły nieprawidłowości. Informacja trafiła do wszystkich państw wspólnoty, które mogą teraz wprowadzić własne kontrole lub wycofać produkty ze sprzedaży.

Takie oświetlenie od razu wywal

Polskie służby wydały ostrzeżenie w przypadku dwóch oświetleń LED. Pierwszym produktem jest łańcuch dekoracyjny OGR-0005 marki LEDon TIME o kodzie kreskowym 5901969089257. Producent twierdzi, że można go używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Problem w tym, że nie zawiera odpowiedniego zabezpieczenia przed wilgocią, więc w przypadku instalacji na świeżym powietrzu może dojść nawet do porażenia prądem.

Drugi produkt, w sprawie którego wydano ostrzeżenie, to kinkiet XD-IK274B marki XUDO, który ma kod kreskowy 5904703011712. W jego przypadku wykryto nieprawidłowe mocowanie bloku zacisków. Z tego powodu może dojść do kontaktu przewodów z metalową obudową, co również grozi porażeniem prądem.

Pamiętajcie, aby dokładnie kierować się oznaczeniem produktów. Jeśli macie wadliwy produkt, to powinniście skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem w celu zwrotu lub reklamacji. 

