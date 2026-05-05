T-Mobile zapłaci za twoje zakupy. Kody znajdziesz w aplikacji

Magentowy operator kontynuuje projekt testowy, zachęcając wybranych abonentów do rozszerzenia posiadanych usług telekomunikacyjnych. Klienci, którzy od 5 do 11 maja 2026 roku zdecydują się na nową umowę na połączenia głosowe, zyskają na zakupy dodatkowy zastrzyk gotówki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zasady nowej akcji są podobne do tych z kwietniowej odsłony. Akcja skierowana jest do abonentów T-Mobile korzystających ze stacjonarnego lub mobilnego dostępu do sieci bez usług głosowych, którzy otrzymali zaproszenie SMS. Aby zakwalifikować się do promocji, należy podpisać z operatorem nową umowę uwzględniającą krajowe połączenia głosowe. Niezbędnym krokiem jest także dołączenie do programu lojalnościowego Magenta Moments w aplikacji Mój T-Mobile, gdzie ostatecznie trafi obiecany kod.

Po spełnieniu tych warunków klient otrzyma voucher o wartości 50 złotych. Kwota ta może być przeznaczona na zakupy w stacjonarnych sklepach sieci Biedronka, ale nie trzeba wydawać całej kwoty podczas jednej wizyty w dyskoncie. Bon w postaci kodu cyfrowego przyznawany jest tylko raz dla każdej nowej umowy.

Sposób realizacji przyznanego bonusu został maksymalnie uproszczony. Przy kasach tradycyjnych wystarczy jedynie uprzedzić sprzedawcę o chęci wykorzystania vouchera i okazać mu kod przed zatwierdzeniem zakupu. Zwolennicy kas samoobsługowych mogą natomiast samodzielnie obniżyć kwotę paragonu, wybierając na ekranie opcję „karta podarunkowa” i wprowadzając swój kod.