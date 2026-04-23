T-Mobile rozdaje pieniądze na zakupy. Kody czekają w aplikacji

Kto skorzysta z nowej oferty?

Program jest projektem testowym magentowego operatora. Obejmuje osoby, które otrzymały od sieci zaproszenie w formie wiadomości SMS. Akcja startuje 23 kwietnia 2026 roku i potrwa maksymalnie do 29 kwietnia. Promocja jest skierowana do klientów posiadających już umowę na domowy lub mobilny dostęp do sieci, która nie uwzględnia krajowych połączeń głosowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aby zyskać nagrodę, należy podpisać z T-Mobile nowy kontrakt na usługi mobilne. Ta nowa umowa musi obejmować rozmowy na terenie kraju. Ostatnim krokiem jest dołączenie do programu lojalnościowego Magenta Moments. Znajduje się on w oficjalnej aplikacji Mój T-Mobile.

Jak odebrać bon na zakupy?

Klienci spełniający powyższe kryteria otrzymają voucher o wartości 50 złotych. Kwota ta jest przeznaczona na zakupy w stacjonarnych sklepach sieci Biedronka. Bon w postaci kodu cyfrowego przyznawany jest tylko raz dla każdej nowej umowy.

Operator udostępni kod w aplikacji w ciągu 10 dni od momentu podpisania dokumentów. Użytkownicy mają czas na jego odbiór w zakładce Moments do 31 maja 2026 roku. Zgubienie kodu lub użycie go przez osoby trzecie oznacza utratę środków. T-Mobile nie wyda w takiej sytuacji duplikatu. Ewentualne reklamacje dotyczące obsługi voucherów przyjmuje Jeronimo Martins Polska w ciągu 14 dni od zdarzenia.

Zasady płatności w sklepie

Kod można wykorzystać w kasach tradycyjnych oraz samoobsługowych. W pierwszym przypadku należy poinformować pracownika o chęci użycia vouchera przed sfinalizowaniem transakcji. W kasie samoobsługowej klient sam wpisuje ciąg znaków, wybierając na ekranie opcję karty podarunkowej lub e-kodu.

Środki z bonu można wydawać wielokrotnie. Transakcje pomniejszają dostępne saldo aż do jego całkowitego wyczerpania. Sklep nie wydaje reszty w gotówce, gdy rachunek jest niższy niż wartość vouchera. Przy zakupach droższych niż 50 złotych kupujący musi dopłacić brakującą kwotę. Bonu nie da się wymienić na banknoty, nie można go też łączyć z innymi kodami promocyjnymi przy jednej płatności.

T-Mobile Polska zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w akcji osób używających skryptów lub botów. Dodatkowe informacje o promocji znajdziesz w regulaminie.

