PlayStation 6 nie popełni błędu Xbox Series X/S

Microsoft, przy okazji wprowadzenia na rynek konsol Xbox Series X oraz Series S popełnił błąd, który ciągnie się za nim do dzisiaj. PlayStation 6 nie chce go powtórzyć.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
09:08
Aktualna generacja konsol Microsoftu nie okazała się wielkim sukcesem. Pod względem sprzedaży Xbox Series X/S z kretesem przegrał z PlayStation 5. Firma z Redmond popełniła jeden, ale znaczący błąd, którego Sony nie chce powtórzyć przy kolejnej generacji.

PlayStation 6 nie będzie jak Xbox Series X/S

Mowa o wprowadzeniu do sprzedaży dwóch wersji konsol - wydajnej oraz dużo słabszej, które znacząco różnią się od siebie pod kątem wydajności. Jakby tego brakowało, to deweloperzy gier mieli obowiązek zoptymalizować swoje produkcje pod kątem każdego z tych urządzeń. Przez to Xbox Series S zwyczajnie blokował Xbox Series X. 

Co to ma wspólnego z PlayStation 6? Od dawna krążą plotki, że Sony również zamierza wprowadzić dwie wersje konsoli. Mocniejszą ma być model stacjonarny. Z kolei słabszy model będzie reprezentowany przez handheld, czyli konsolę przenośną. Japończycy prawdopodobnie też będą wymagać od twórców gier, aby tworzyli swoje tytuły z myślą o obu urządzeniach.

Jednak Sony najwyraźniej wyciągnęło wnioski z błędu swojego rywala i nie zamierza go powtarzać. Z nieoficjalnych plotek wynika, że PlayStation 6 w wersji stacjonarnej będzie mieć 30 GB pamięci RAM, a w wydaniu przenośnym 24 GB. Różnica rzędu 30 proc. nie powinna być aż tak dużym ograniczeniem dla twórców gier, jak w przypadku Xbox Series X/S, gdzie różnica to aż 60 proc.

Oczywiście pamięć RAM to nie wszystko. Oczywiste jest, że handheld będzie urządzeniem znacznie słabszym. Dlatego nadal zobaczymy w grach różnicę w jakości grafiki czy rozdzielczości. Jednak to właśnie duża różnica w pamięci RAM w głównej mierze blokowała deweloperów gier na aktualne Xboxy. 

Pamiętajcie jednak, że to na razie tylko plotki. Na oficjalną zapowiedź PlayStation 6 przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Źródła zdjęć: własne
Źródła tekstu: wccftech