T-Mobile odświeża ofertę. Dostaniesz miesiąc za darmo, a do tego tysiące GB

Pierwszy miesiąc za 0 zł

Nowi użytkownicy taryfy GO! M otrzymują pierwszy miesiąc korzystania z usług bez opłat. Warunkiem jest zakup startera za 5 zł i zasilenie konta kwotą 10 zł (lub większą). Ofertę trzeba aktywować w ciągu 30 dni od uruchomienia karty SIM. Klienci mogą to zrobić SMS-em, kodem lub przez aplikację Mój T-Mobile. Kwota z doładowania zostaje na koncie. Użytkownik może ją wydać na dowolne usługi lub na kolejne odnowienie pakietu.

Dalsza część tekstu pod wideo

W ramach darmowego miesiąca klienci dostają nielimitowane rozmowy oraz wiadomości SMS i MMS. Pakiet Internetu wynosi w tym czasie 50 GB. Po upływie 30 dni taryfa GO! M odnawia się automatycznie ze środków na koncie za 35 zł.

Więcej gigabajtów w pakietach

Magentowy operator powiększył bazowe pakiety danych w swoich ofertach cyklicznych. W taryfie GO! M za 35 zł klienci otrzymują obecnie łącznie 50 GB miesięcznie. Z tego 20 GB to paczka przypisywana po doładowaniu. Wersja GO! L kosztuje 45 zł i zapewnia 150 GB danych. Opcja GO! XL wiąże się z opłatą 50 zł. Zapewnia ona 300 GB Internetu w każdym cyklu. Wyższe pakiety zawierają po 30 GB z tytułu zasilenia konta.

T-Mobile utrzymał usługę Rok Internetu. Promocja zapewnia łącznie 9999 GB w skali roku. Operator dzieli to na 12 równych paczek. Każda z nich ma 833,25 GB. Dodatkowe dane są teraz dostępne w tańszych taryfach. Klienci mogą je aktywować już w ofercie GO! M. Uruchomienie usługi wymaga pobrania aplikacji Mój T-Mobile.

Jeśli chodzi o ofertę Rok Internetu, warto pamiętać o istotnym ograniczeniu, które wynika z regulaminu:

Z Bonusu możesz korzystać w telefonach, smartfonach i innych urządzeniach niebędących modemami ani routerami. Modemy i routery to urządzenia przeznaczone do dystrybucji sygnału internetowego do innych urządzeń, niezdolne do (a) samodzielnej obsługi połączeń głosowych i (b) samodzielnego przeglądania stron internetowych. Jeśli Twoja Karta SIM będzie znajdowała się w urządzeniu typu modem lub router, to Bonus w tym czasie będzie niedostępny. Mobilny Internet będzie wówczas dostępny poza Bonusem, zgodnie z postanowieniami Umowy, opisującymi inne zasoby danych niż Bonus. Przełożenie Karty SIM z modemu/routera do urządzenia innego typu (np. smartfona) spowoduje przywrócenie zasad Bonusu. Ograniczenie to ma na celu przeciwdziałanie grożącym przeciążeniom Sieci

Zniżki i YouTube Premium

Użytkownicy taryf na kartę nadal mają dostęp do programu Magenta Moments w aplikacji operatora. Używanie benefitów wymaga aktywnej taryfy GO!. Alternatywą jest zasilenie konta kwotą minimum 10 zł w ciągu ostatnich 90 dni. Program daje dostęp do zniżek u partnerów telekomu. Są to między innymi restauracje Pizza Hut i KFC oraz kina Cinema City.