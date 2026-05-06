Wiadomości

T-Mobile odświeża ofertę. Dostaniesz miesiąc za darmo, a do tego tysiące GB

T-Mobile wprowadza nowości w ofercie na kartę. Użytkownicy mogą liczyć na darmowy miesiąc i większe pakiety danych. Operator zaktualizował też listę bonusów w swojej aplikacji.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:22
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
T-Mobile odświeża ofertę. Dostaniesz miesiąc za darmo, a do tego tysiące GB
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Pierwszy miesiąc za 0 zł

Nowi użytkownicy taryfy GO! M otrzymują pierwszy miesiąc korzystania z usług bez opłat. Warunkiem jest zakup startera za 5 zł i zasilenie konta kwotą 10 zł (lub większą). Ofertę trzeba aktywować w ciągu 30 dni od uruchomienia karty SIM. Klienci mogą to zrobić SMS-em, kodem lub przez aplikację Mój T-Mobile. Kwota z doładowania zostaje na koncie. Użytkownik może ją wydać na dowolne usługi lub na kolejne odnowienie pakietu.

Dalsza część tekstu pod wideo

W ramach darmowego miesiąca klienci dostają nielimitowane rozmowy oraz wiadomości SMS i MMS. Pakiet Internetu wynosi w tym czasie 50 GB. Po upływie 30 dni taryfa GO! M odnawia się automatycznie ze środków na koncie za 35 zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Ultramaryna
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Ultramaryna
0 zł
4329 zł - najniższa cena
Kup teraz 4329 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A57 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Szary SM-A576
Smartfon SAMSUNG Galaxy A57 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Szary SM-A576
0 zł
2205.54 zł - najniższa cena
Kup teraz 2205.54 zł
Smartfon HUAWEI Mate X7 16/512GB 6.49" 120Hz Czarny
Smartfon HUAWEI Mate X7 16/512GB 6.49" 120Hz Czarny
0 zł
7999 zł - najniższa cena
Kup teraz 7999 zł
Advertisement

Więcej gigabajtów w pakietach

Magentowy operator powiększył bazowe pakiety danych w swoich ofertach cyklicznych. W taryfie GO! M za 35 zł klienci otrzymują obecnie łącznie 50 GB miesięcznie. Z tego 20 GB to paczka przypisywana po doładowaniu. Wersja GO! L kosztuje 45 zł i zapewnia 150 GB danych. Opcja GO! XL wiąże się z opłatą 50 zł. Zapewnia ona 300 GB Internetu w każdym cyklu. Wyższe pakiety zawierają po 30 GB z tytułu zasilenia konta.

T-Mobile utrzymał usługę Rok Internetu. Promocja zapewnia łącznie 9999 GB w skali roku. Operator dzieli to na 12 równych paczek. Każda z nich ma 833,25 GB. Dodatkowe dane są teraz dostępne w tańszych taryfach. Klienci mogą je aktywować już w ofercie GO! M. Uruchomienie usługi wymaga pobrania aplikacji Mój T-Mobile.

Jeśli chodzi o ofertę Rok Internetu, warto pamiętać o istotnym ograniczeniu, które wynika z regulaminu:

Z Bonusu możesz korzystać w telefonach, smartfonach i innych urządzeniach niebędących modemami ani routerami. Modemy i routery to urządzenia przeznaczone do dystrybucji sygnału internetowego do innych urządzeń, niezdolne do (a) samodzielnej obsługi połączeń głosowych i (b) samodzielnego przeglądania stron internetowych. Jeśli Twoja Karta SIM będzie znajdowała się w urządzeniu typu modem lub router, to Bonus w tym czasie będzie niedostępny. Mobilny Internet będzie wówczas dostępny poza Bonusem, zgodnie z postanowieniami Umowy, opisującymi inne zasoby danych niż Bonus. Przełożenie Karty SIM z modemu/routera do urządzenia innego typu (np. smartfona) spowoduje przywrócenie zasad Bonusu. Ograniczenie to ma na celu przeciwdziałanie grożącym przeciążeniom Sieci

Zniżki i YouTube Premium

Użytkownicy taryf na kartę nadal mają dostęp do programu Magenta Moments w aplikacji operatora. Używanie benefitów wymaga aktywnej taryfy GO!. Alternatywą jest zasilenie konta kwotą minimum 10 zł w ciągu ostatnich 90 dni. Program daje dostęp do zniżek u partnerów telekomu. Są to między innymi restauracje Pizza Hut i KFC oraz kina Cinema City.

Wyższe taryfy pozwalają na testowanie serwisu YouTube Premium. Użytkownicy pakietu GO! L mogą odebrać voucher na dwa miesiące oglądania wideo bez reklam. W taryfie GO! XL darmowy okres wynosi trzy miesiące. Oferta obejmuje odtwarzanie filmów w tle i pobieranie materiałów offline. Odbiór voucherów na darmowy YouTube wymaga aktywnego uczestnictwa w programie Magenta Moments.

T-Mobile odświeża ofertę. Dostaniesz miesiąc za darmo, a do tego tysiące GB
Motorola Moto G86 Power 5G 12/256 GB
1099,00 zł
15%
1299.00
Motorola Moto e15 2/64 GB
279,00 zł
7%
299.00
Image
telepolis
T-Mobile darmowy internet T-Mobile na kartę YouTube Premium t-mobile go! miesiąc za darmo rok internetu zmiany w T-Mobile 9999 GB T-Mobile GO! M
Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile