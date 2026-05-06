Awaria Play. Część Polski bez zasięgu

Dziś od godzin przedpołudniowych pojawiły się setki zgłoszeń dotyczących awarii w sieci Play. Okazuje się, że część osób boryka się z poważnymi problemami z zasięgiem.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:01
Według wskazań serwisu Downdetecotr problemy pojawiły się tuż przed 9 rano i z czasem tylko przybierały na sile, a przynajmniej coraz więcej osób je zgłaszało. Redakcja Telepolis postanowiła więc zapytać u źródła, czy problemy występują i w jakiej skali. 

Awaria Play potwierdzona

Z Biura prasowego Play otrzymaliśmy następującą odpowiedź na nasze zapytanie:

Potwierdzamy, że na niektórych obszarach województw zachodniopomorskiego i pomorskiego występują utrudnienia z dostępnością naszych usług. Intensywnie pracujemy nad przywróceniem funkcjonowania sieci.

 Jak widać, problem istnieje, chociaż jest dość lokalny, a operator jest go świadomy. Użytkownikom nim dotkniętym nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość. 

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Własne, Biuro Prasowe Play