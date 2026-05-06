Honor 600 i 600 Pro już w Polsce. Potężna specyfikacja i kilkaset złotych rabatu na start

Smartfony Honor 600 i Honor 600 Pro miały swoją globalną premierę w kwietniu. Nie musieliśmy długo czekać, by te dwa interesujące telefony wkroczyły do Polski. Nowa seria średniaków Hinor trafi do sprzedaży już 7 maja 2026 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Klienci będą mieli do wyboru następujące warianty kolorystyczne:

Honor 600 Pro : Białe złoto (Golden white), czarny (Black).

: Białe złoto (Golden white), czarny (Black). Honor 600: Czarny (Black), pomarańczowy (Orange).

Sugerowane ceny detaliczne prezentują się następująco:

Honor 600 Pro (12 GB RAM + 512 GB pamięci wewnętrznej): 4399 zł .

. Honor 600 (8 GB RAM + 256 GB pamięci wewnętrznej): 2799 zł .

. Honor 600 (8 GB RAM + 512 GB pamięci wewnętrznej): 3099 zł (dostępny tylko w HonorSTORE.pl)

Na start sprzedaży Producent przygotował specjalną ofertę premierową, która potrwa od 7 do 28 maja. W tym okresie, przy zakupie Honor 600 Pro, klienci otrzymają rabat o wartości 600 zł. Dla modeli Honor 600 (zarówno 8/512 GB, jak i 8/256 GB) przewidziano rabat w wysokości 400 zł.

Smartfony Honor 600 Pro (12 GB RAM + 512 GB pamięci) będzie można nabyć u operatorów Orange, Play i Plus, a także w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, X-kom, Komputronik oraz bezpośrednio w oficjalnym sklepie HonorSTORE.pl.

Model Honor 600 (8 GB RAM + 256 GB pamięci) znajdzie się w ofercie Play, Plus, RTV Euro AGD, Media Expert, X-kom, Komputronik oraz na HonorSTORE.pl. Wersja Honor 600 z 8 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej będzie oferowana wyłącznie w HonorSTORE.pl.

Honor proponuje też dodatkową ochronę z Honor Care+. W ramach tej usługi nabywcy smartfonów Honor 600 i Honor 600 Pro otrzymują jednorazową bezpłatną naprawę ekranu lub tylnej obudowy w razie przypadkowego uszkodzenia. Ochrona aktywuje się automatycznie po uruchomieniu urządzenia, włożeniu karty SIM i podłączeniu do sieci, i obowiązuje dla modeli Honor 600 oraz 600 Pro w okresie od 7 maja 2026 r. do 31 marca 2027 r.

Czym kuszą Honor 600 i Honor 600 Pro?

Smartfony Honor 600 i Honor 600 Pro zyskały odświeżony wygląd, który swoimi liniami wyraźnie nawiązuje do designu iPhone'ów. Ich znakami rozpoznawczymi są potężna wyspa aparatów oraz – w przypadku modelu podstawowego – rzucający się w oczy, pomarańczowy wariant kolorystyczny. Obie konstrukcje mogą pochwalić się normami IP68, IP69 i IP69K. Dodatkowo urządzenia wyróżniają się certyfikatem SGS 5-star Premium Performance Certification of Drop & Crush, co w sumie zapewnia odporność na kurz, wodę i upadki.

W obydwu wariantach znajdziemy ekrany AMOLED 6,57 cala o rozdzielczości 1264 x 2728 (458 ppi), odświeżane z płynnością 120 Hz. Panele te potrafią zaświecić w trybie HDR z jasnością szczytową sięgającą aż 8000 nitów. Producent nie zapomniał również o komforcie oczu, dodając technologię przyciemniania PWM o częstotliwości 3840 Hz, co skutecznie redukuje zmęczenie wzroku.

Sercem modelu Honor 600 Pro jest zeszłoroczny, flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite, podczas gdy bazowa sześćsetka napędzana jest Snapdragonem 7 Gen 4. W obu przypadkach chipy współpracują z maksymalnie 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a na pliki użytkownika przygotowano do 512 GB przestrzeni UFS 4.1.

Nad sprawnym działaniem sprzętu czuwa system Android 16 z nakładką MagicOS 10. Wśród nowości znajdziemy w pełni konfigurowalny, fizyczny przycisk AI oraz funkcję AI Image to Video 2.0. Pozwala ona na bezpośrednie generowanie materiałów wideo ze statycznych obrazów z poziomu samego telefonu.

Zaplecze fotograficzne obu modeli to przede wszystkim główny aparat 200 Mpix wyposażony w matrycę w rozmiarze 1/1.4 cala, któremu towarzyszy moduł ultraszerokokątny 12 Mpix. Za idealne selfie odpowiada z kolei umieszczona z przodu kamerka o rozdzielczości 50 Mpix.

Wariant Pro wyróżnia się dodatkowo obecnością aparatu 50 Mpix z teleobiektywem peryskopowym, oferującym zoom optyczny 3,5x oraz maksymalnie przybliżenie cyfrowe 120x. Moduł ten korzysta z zaawansowanej stabilizacji obrazu o skuteczności na poziomie CIPA 6.5, co jest obecnie jednym z najwyższych wyników na rynku mobilnym.