Honor 600 Pro wchodzi do Europy. Ma aparat 200 Mpix i potężną baterię

Wygląd i parametry wyświetlacza

Smartfony Honor 600 oraz Honor 600 Pro otrzymały odświeżone obudowy. Producent zastosował dużą wyspę aparatów oraz wyrazisty, pomarańczowy wariant kolorystyczny w podstawowym modelu. Konstrukcje obu urządzeń spełniają normę IP69K. Zapewnia to bardzo wysoką odporność na pył oraz zalania wodą pod dużym ciśnieniem.

Oba telefony wyposażono w ekrany AMOLED o przekątnej 6,57 cala. Rozdzielczość paneli wynosi 1264 x 2728 pikseli, a częstotliwość odświeżania to 120 Hz. Wyświetlacze osiągają jasność szczytową HDR na poziomie 8000 nitów. Zastosowano tu również technologię przyciemniania PWM 3840 Hz, która ogranicza zmęczenie wzroku.

Wydajność i nowe funkcje AI

Honor 600 Pro jest napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Jest to flagowy układ Qualcommu z ubiegłego roku. Standardowy Honor 600 wykorzystuje Snapdragona 7 Gen 4. Telefony oferują do 12 GB RAM-u oraz do 512 GB miejsca na dane użytkownika.

Urządzenia działają pod kontrolą systemu MagicOS 10, opartego na Androidzie 16. Producent dodał dedykowany przycisk AI, który można spersonalizować. Nowością jest funkcja AI Image to Video 2.0. Pozwala ona na generowanie materiałów wideo z obrazów bezpośrednio na smartfonie.

Możliwości fotograficzne matrycy 200 Mpix

Główny aparat w obu modelach ma rozdzielczość 200 Mpix z matrycą o rozmiarze 1/1.4 cala. Uzupełnia go moduł ultraszerokokątny 12 Mpix. Z przodu każdego z telefonów znajduje się aparat do selfie o rozdzielczości 50 Mpix.

Model Pro ma dodatkowo teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix z 3,5-krotnym zoomem optycznym. Pozwala on na uzyskanie maksymalnie 120-krotnego przybliżenia cyfrowego. Aparat ten korzysta ze stabilizacji obrazu CIPA 6.5. Jest to obecnie jeden z najlepszych wyników na rynku mobilnym.

Baterie krzemowo-węglowe i ładowanie

Warianty azjatyckie otrzymały akumulatory o pojemności 7000 mAh. W Europie pojemność ogniw będzie mniejsza i wyniesie 6400 mAh. Producent zastosował technologię krzemowo-węglową, która pozwala zachować smukłość obudowy przy dużej pojemności.

Smartfony obsługują szybkie ładowanie przewodowe o mocy 80 W. Dostępne jest także zwrotne ładowanie przewodowe 27 W. Wersja Pro wspiera dodatkowo ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W.

Dostępność i cena

Sprzedaż smartfonu na wybranych rynkach, na przykład we Francji, rusza już jutro, 23 kwietnia 2026 roku.

W Europie Honor 600 w najtańszej wersji został wyceniony na 649,99 euro (2760 zł). Producent oferuje jednak kupon zniżkowy o wartości 150 euro (prawie 640 zł), co obniża cenę do 499 euro. Honor 600 Pro startuje od 999 euro (4240 zł). W tym przypadku można liczyć na kupon rabatowy o wartości 200 euro (850 zł), obniżający cenę do 799 euro.