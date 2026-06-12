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Biedronka rozbija bank. Ceny zaczynają się od 12,99 zł

Biedronka rozbiła bank. W nowej gazetce promocyjnej dostępne są akcesoria w cenach od 12,99 zł.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:06
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Biedronka rozbija bank. Ceny zaczynają się od 12,99 zł
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Biedronka ponownie przygotowała ofertę dla osób szukających tanich akcesoriów do smartfonów, tabletów i innych urządzeń elektronicznych. W najnowszej gazetce pojawiły się przewody USB, ładowarki sieciowe oraz listwy zasilające marki Hykker. Ceny startują już od 12,99 zł za sztukę.

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Biedronka: kable USB od 12,99 zł

Najtańszym produktem w ofercie są przewody dostępne w różnych pastelowych kolorach. Klienci mogą wybierać spośród:

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  • przewodów USB-C – USB-C o długości 1,2 m,
  • przewodów USB-A – USB-C o długości 1,5 m,
  • przewodów USB-A – Lightning o długości 1,5 m.

Cena każdego z nich wynosi 12,99 zł za sztukę.

Biedronka: ładowarki za 19,99 zł

W promocji znalazły się również ładowarki sieciowe Hykker. Do wyboru są dwa warianty:

  • model o mocy 12 W wyposażony w dwa porty USB-A,
  • model o mocy 20 W ze złączem USB-C.

Oba urządzenia kosztują 19,99 zł. To podstawowe ładowarki przeznaczone głównie do smartfonów, słuchawek czy innych niewielkich urządzeń elektronicznych. Podobne modele były już wcześniej oferowane przez Biedronkę w tej samej cenie.

Biedronka rozbija bank. Ceny zaczynają się od 12,99 zł

Biedronka: listwy zasilające z USB

Ciekawą propozycją są także kolorowe listwy zasilające wyposażone w pięć gniazd sieciowych oraz dwa dodatkowe porty – USB-A i USB-C.

Najważniejsze parametry:

  • maksymalna moc 3680 W,
  • przewód o długości 1,5 m,
  • dwa złącza: USB-A i USB-C,
  • pięć gniazd z uziemieniem,
  • zabezpieczenie przed dziećmi,
  • dostępność w kilku wariantach kolorystycznych.

Cena listwy wynosi 39,99 zł.

Biedronka: mocniejsza ładowarka za 49,99 zł

Najdroższym produktem w najnowszej gazetce promocyjnej Biedronki jest ładowarka sieciowa o mocy 35 W. Urządzenie wyróżnia się wbudowanym przewodem USB-C o długości 60 cm, dzięki czemu nie trzeba dokupować dodatkowego kabla. Cena wynosi 49,99 zł.

Promocja obowiązuje od 18 czerwca do 1 lipca. Warto jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych produktów może różnić się w zależności od sklepu i liczby dostaw.

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Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl, Biedronka
Źródła tekstu: Biedronka, oprac. wł