Biedronka rozbija bank. Ceny zaczynają się od 12,99 zł

Biedronka ponownie przygotowała ofertę dla osób szukających tanich akcesoriów do smartfonów, tabletów i innych urządzeń elektronicznych. W najnowszej gazetce pojawiły się przewody USB, ładowarki sieciowe oraz listwy zasilające marki Hykker. Ceny startują już od 12,99 zł za sztukę.

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Biedronka: kable USB od 12,99 zł

Najtańszym produktem w ofercie są przewody dostępne w różnych pastelowych kolorach. Klienci mogą wybierać spośród:

przewodów USB-C – USB-C o długości 1,2 m,

przewodów USB-A – USB-C o długości 1,5 m,

przewodów USB-A – Lightning o długości 1,5 m.

Cena każdego z nich wynosi 12,99 zł za sztukę.

Biedronka: ładowarki za 19,99 zł

W promocji znalazły się również ładowarki sieciowe Hykker. Do wyboru są dwa warianty:

model o mocy 12 W wyposażony w dwa porty USB-A,

model o mocy 20 W ze złączem USB-C.

Oba urządzenia kosztują 19,99 zł. To podstawowe ładowarki przeznaczone głównie do smartfonów, słuchawek czy innych niewielkich urządzeń elektronicznych. Podobne modele były już wcześniej oferowane przez Biedronkę w tej samej cenie.

Biedronka: listwy zasilające z USB

Ciekawą propozycją są także kolorowe listwy zasilające wyposażone w pięć gniazd sieciowych oraz dwa dodatkowe porty – USB-A i USB-C.

Najważniejsze parametry:

maksymalna moc 3680 W,

przewód o długości 1,5 m,

dwa złącza: USB-A i USB-C,

pięć gniazd z uziemieniem,

zabezpieczenie przed dziećmi,

dostępność w kilku wariantach kolorystycznych.

Cena listwy wynosi 39,99 zł.

Biedronka: mocniejsza ładowarka za 49,99 zł

Najdroższym produktem w najnowszej gazetce promocyjnej Biedronki jest ładowarka sieciowa o mocy 35 W. Urządzenie wyróżnia się wbudowanym przewodem USB-C o długości 60 cm, dzięki czemu nie trzeba dokupować dodatkowego kabla. Cena wynosi 49,99 zł.