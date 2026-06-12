NVIDIA deklasuje AMD i Intela. Trudno nawet mówić o konkurencji

Firma analityczna Jon Peddie Reaserch opublikowała dane na temat pierwszego kwartału 2026 roku na rynku kart graficznych. Jest lepiej, niż można było się spodziewać. Chociaż AMD i Intel raczej nie mają powodów do zadowolenia.

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NVIDIA daleko przed AMD i Intelem

Prawdę mówiąc, to dane na temat desktopowych kart graficznych mocno zaskakują i to pozytywnie. Co prawda z kwartału na kwartał rynek zaliczył spadek o 0,6 proc, ale początek roku zawsze jest dużo słabszy, więc tak niewielki regres jest imponujący.

Co jeszcze ważniejsze, tak niewielka spadek sprzedaży wydarzył się w momencie, w którym na całym świecie sprzedało się aż o 24 proc. mniej komputerów stacjonarnych niż w ostatnim kwartale 2025 roku. Jak to możliwe? Okazuje się, że dedykowane GPU znalazły się w aż 76 proc. kupowanych desktopów, gdzie kwartał wcześniej współczynnik ten wynosił zaledwie 57 proc., a rok wcześniej 52 proc.