Sprzęt

NVIDIA deklasuje AMD i Intela. Trudno nawet mówić o konkurencji

Rynek kart graficznych ma się całkiem nieźle. Jednak tego samego nie można powiedzieć o AMD oraz Intelu. Obie firmy nie mają szans z NVIDIĄ.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:39
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NVIDIA deklasuje AMD i Intela. Trudno nawet mówić o konkurencji
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Firma analityczna Jon Peddie Reaserch opublikowała dane na temat pierwszego kwartału 2026 roku na rynku kart graficznych. Jest lepiej, niż można było się spodziewać. Chociaż AMD i Intel raczej nie mają powodów do zadowolenia.

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NVIDIA daleko przed AMD i Intelem

Prawdę mówiąc, to dane na temat desktopowych kart graficznych mocno zaskakują i to pozytywnie. Co prawda z kwartału na kwartał rynek zaliczył spadek o 0,6 proc, ale początek roku zawsze jest dużo słabszy, więc tak niewielki regres jest imponujący.

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Co jeszcze ważniejsze, tak niewielka spadek sprzedaży wydarzył się w momencie, w którym na całym świecie sprzedało się aż o 24 proc. mniej komputerów stacjonarnych niż w ostatnim kwartale 2025 roku. Jak to możliwe? Okazuje się, że dedykowane GPU znalazły się w aż 76 proc. kupowanych desktopów, gdzie kwartał wcześniej współczynnik ten wynosił zaledwie 57 proc., a rok wcześniej 52 proc.

NVIDIA deklasuje AMD i Intela. Trudno nawet mówić o konkurencji

Jeśli chodzi o podział na poszczególnych producentów, to tutaj niekwestionowanym liderem jest NVIDIA. Zieloni odpowiadają aż za 90 proc. rynku desktopowych kart graficznych, co i tak stanowi spadek o 1 punkt proc. Na drugim miejscu znajduje się AMD z wynikiem zaledwie 8 proc.

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telepolis
amd Intel Nvidia karty graficzne
Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl, Jon Peddie
Źródła tekstu: Jon Peddie