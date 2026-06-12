Honor tnie ceny i sypie prezentami. Ruszyła letnia promocja

Można upolować najnowsze modele marki ze zniżkami lub z dodatkowymi bonusami i prezentami jak słuchawki, pakiet bezpłatnej ochrony, dodatkowe kupony rabatowe oraz karty podarunkowe o wartości nawet do 500 zł.

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Najnowsze subflagowce

Producent szczególnie zachęca do promocji na swoją najnowszą linię Honor 600, która łączy flagową wydajność ze sporymi możliwościami fotograficznymi.

Pierwsza okazja dotyczy modelu Honor 600 Pro (12/512 GB). Smartfon wyposażony w aparat 200 Mpix, układ Snapdragon 8 Elite oraz baterię 6400 mAh dostępny jest w cenie 4399 zł. W ramach oferty kupujący otrzymują słuchawki Honor CHOICE Earbuds S8 w zestawie. Dodatkowo klienci odbierają kartę podarunkową o wartości aż 500 zł oraz pakiet ochronny Honor Care+ (12-miesięczna ochrona tyłu obudowy oraz 12-miesięczna ochrona ekranu).

W promocji jest też Honor 600. Wyposażony w aparat 200 Mpix, baterię 6400 mAh oraz ekran 8000 nitów model dostępny jest w cenie 2799 zł (8/256 GB) lub 3099 zł (8/512 GB). Przy zakupie klient otrzymuje słuchawki Honor CHOICE Earbuds S8, roczną ochronę obudowy i ekranu Honor Care+ oraz kartę podarunkową o wartości 300 zł.

Producent proponuje również model Honor 600 Lite z baterią 6520 mAh i aparatem 108 Mpix. Przy zakupie wersji 8/128 GB (1699 zł) lub 8/256 GB (1899 zł) klienci otrzymają kartę podarunkową o wartości 200 zł oraz bezprzewodowe słuchawki Honor CHOICE Earbuds DOINGTOP X8i.

Flagowe serie

Dla użytkowników oczekujących flagowych możliwości przygotowano specjalne oferty na topowe modele Honora.

To przede wszystkim absolutny flagowiec Honor Magic8 Pro (12/512 GB). Wyposażony w ekran OLED o jasności szczytowej 6000 nitów, układ Snapdragon 8 Elite Gen 5 i potrójny zestaw aparatów 200 Mpix + x50 Mpix + 50 Mpix kosztuje teraz 4499 zł (obniżka z 5799 zł), a w zestawie klienci otrzymują słuchawki Honor CHOICE Earbuds S8.

Promocji doczekał się też rozkładany Honor Magic V5. Smartfon dostępny jest w cenie obniżonej do 6499 zł (z 8599 zł) wraz ze słuchawkami Honor CHOICE Earbuds Clip w zestawie.

Niedrogie średniaki

W czerwcowej ofercie nie zabrakło również popularnych modeli ze średniej półki. Honor Magic8 Lite w wersji 8/256 GB kupimy za 1399 zł (zamiast 1699 zł), a wariant 8/512 GB za 1599 zł (zamiast 1899 zł). Do obu wersji dołączane są słuchawki Honor CHOICE Earbuds DOINGTOP X8i.

Honor 400 Pro (12/512 GB) dostępny jest w promocyjnej cenie 2599 zł (zamiast 3299 zł) wraz ze słuchawkami Honor CHOICE Earbuds S8.

Model Honor 400 kupimy już za 1649 zł za wariant 8/256 GB (zamiast 1999 zł) oraz za 1699 zł za wariant 8/512 GB (zamiast 2299 zł). W zestawie klienci otrzymają słuchawki Honor CHOICE Earbuds DOINGTOP X8i oraz dedykowane etui Honor CHOICE.

Honor 400 Lite oferowany w wyjątkowej cenie 899 zł (z 1299 zł) z lokalizatorem Honor CHOICE MiLi LiTag w prezencie.

Dodatkowe zniżki

Klienci decydujący się na zakupy na Honorstore.pl mogą jeszcze bardziej obniżyć ceny wybranych produktów. Zapisując się do newslettera, użytkownicy otrzymują jednorazowe kody rabatowe (widoczne na stronie produktu, np. HONOR100TANIEJ obniżający cenę o 100 zł lub HONOR200TANIEJ dający 200 zł zniżki).