Honor 600 Lite w Polsce. Kusi aluminium, aparatem 108 Mpix i dużą baterią

Firma Honor wprowadza do Polski przystępnego cenowo średniaka – model Honor 600 Lite. Nowy smartfon wkracza na sprzedaży już pojutrze, z bonusem cenowym na start.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:08
Honor 600 Lite to jedna z ostatnich nowości marki. Globalna premiera tego modelu odbyła się na początku marcu, a teraz urządzenie wkracza do Polski. Do sklepów wejdzie 9 kwietnia.

Aluminiowa obudowa i ekran o jasności 6500 nitów 

Honor 600 Lite wyróżnia się formowaną próżniowo, aluminiową konstrukcją, która zastępuje typowe dla tej półki cenowej wszechobecne tworzywa sztuczne. Urządzenie zachowuje przy tym bardzo smukły profil o grubości 7,34 mm i masie 180 gramów, a jego wytrzymałość na upadki z wysokości do 1,8 metra potwierdza certyfikat SGS. Odporność na pył i kurz – IP 66 - nie jest może rekordowa, ale zapewnia solidną ochronę w każdych warunkach.

Atutem Honora 600 Lite jest 6,6-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1.5K i maksymalnej jasności sięgającej szczytowo aż 6500 nitów (standardowo 800 nitów), który otoczono niezwykle wąskimi, 1,23-milimetrowymi ramkami.

Sekcję foto tworzy przede wszystkim aparat 108 Mpix (f/1.75), wspierany przez ulepszony algorytm Raw Native Domain. W specyfikacji znalazła się też jednostka ultraszerokokątna 5 Mpix (f/2,2). Obsługę aparatu ułatwia fizyczny przycisk sztucznej inteligencji, który pozwala na natychmiastowe wykonanie zdjęcia lub błyskawiczne rozpoczęcie nagrywania wideo. Użytkownicy mogą również korzystać ze  filtrów inspirowanych fotografią analogową, które nadają ujęciom artystyczny i unikalny charakter w niemal każdych warunkach.

Sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 7100 Elite, wspierany przez 8 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej. Za funkcja łączności odpowiada 5G, eSIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 6.0 (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0) oraz USB 2.0 typu C.

Zasilanie zapewnia spory akumulator o pojemności 6520 mAh, który według certyfikacji TÜV Rheinland umożliwia nawet 48 godzin nieprzerwanej pracy na jednym ładowaniu. W razie potrzeby zapas energii można bardzo szybko uzupełnić dzięki przewodowemu ładowaniu Honor SuperCharge o mocy 45 W.

Smartfon pracuje pod kontrolą systemu MagicOS 10 na bazie Androida 16, wzbogaconego o duży zestaw narzędzi AI, takich jak błyskawiczne podsumowywanie długich tekstów. Dłuższe przytrzymanie przycisku AI aktywuje inteligentnego asystenta. Smartfon wyposażono ponadto w narzędzia do poprawy wpisywanego tekstu w czasie rzeczywistym oraz zaawansowane filtry chroniące przed oszukańczymi połączeniami generowanymi przez sztuczną inteligencję. Producent obiecuje aż sześć lat wsparcia w postaci aktualizacji systemu operacyjnego oraz łatek bezpieczeństwa.

Honor Magic8 Lite zielony

Polska premiera i ceny

Urządzenie trafi do sprzedaży w Polsce 9 kwietnia 2026 roku i będzie dostępne w trzech wariantach kolorystycznych: zielonym, czarnym oraz szarym. 

Wersja wyposażona w 128 GB pamięci wewnętrznej została wyceniona na 1699 zł, natomiast za model z 256 GB miejsca na dane trzeba zapłacić 1899 zł. Producent przygotował też ofertę premierową obniżającą cenę obu wersji o 200 zł do 26 kwietnia.

Telefon dostępny w sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, X-kom, Komputronik, u operatorów Orange i Plus, a także w sklepie HONORSTORE.pl. 

Honor Magic8 Lite czarny
Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl