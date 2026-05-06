Na Galaxy Ring 2 trzeba jeszcze poczekać. Samsung stawia na ważne ulepszenia

Więcej czasu na dopracowanie sprzętu

Pierwsze nieoficjalne informacje sugerowały premierę Galaxy Ring 2 jeszcze w tym roku. Urządzenie miało trafić na rynek razem z nowymi składanymi smartfonami. Doniesienia z Korei Południowej wskazują jednak na zmianę planów. Samsung podobno planuje premierę swojego inteligentnego pierścienia na początek przyszłego roku. Sprzęt zadebiutuje najprawdopodobniej obok nowej serii smartfonów Galaxy S27.

Decyzja ta wynika z kilku czynników. Firma analizuje tempo wzrostu rynku urządzeń ubieralnych, pod uwagę brany jest również harmonogram wydawniczy innych flagowych produktów. Ważnym elementem jest także strategia marketingowa. Opóźnienie premiery pozwoli inżynierom na wprowadzenie wielu poprawek. Samsung chce wyeliminować słabe punkty pierwszej generacji.

Lepsza bateria i mniejsze gabaryty

Głównym celem producenta jest optymalizacja rozmieszczenia podzespołów wewnątrz pierścienia. Taki zabieg pozwoli na zmniejszenie grubości i masy urządzenia, a to przełoży się to na wyższy komfort użytkowania w trakcie snu oraz codziennych obowiązków. Zmiany obejmą również czas pracy na jednym ładowaniu.

Nowy model ma wytrzymać bez dostępu do gniazdka od 9 do 10 dni. Pierwsza generacja oferowała maksymalnie 7 dni pracy. Dłuższy czas działania to rzadsze zdejmowanie sprzętu z palca. Pozwala to na ciągłe zbieranie danych o organizmie bez irytujących przerw na ładowanie baterii.

Precyzyjne pomiary zdrowotne

Samsung wyposaży Galaxy Ring 2 w nowe, dokładniejsze sensory. Użytkownicy otrzymają ulepszony czujnik temperatury skóry. Producent stawia też na wyższą precyzję analizy snu. Rozbudowane zostaną ponadto pomiary związane ze zdrowiem układu sercowo-naczyniowego.

W branży pojawiają się informacje o bezinwazyjnym pomiarze poziomu cukru we krwi. Wdrożenie tej technologii wymaga jednak czasu. Zapewnienie odpowiedniej dokładności oraz uzyskanie medycznych zgód i certyfikatów spowalnia ten proces. Rozwiązanie to raczej nie trafi do nadchodzącego modelu.

Element większego ekosystemu

Nowy pierścień stanie się ważnym elementem platformy zdrowotnej producenta. Urządzenie będzie współpracować z aplikacją Samsung Health oraz rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji Galaxy AI.