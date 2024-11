Samsung Galaxy Ring po 2 miesiącach: hit czy kit? (test)

Samsung Galaxy Ring to nowe urządzenie w ekosystemie koreańskiej firmy, skierowane do użytkowników ceniących zdrowie i aktywność fizyczną, lecz nieprzepadających za smartwatchami. Pomimo swojego minimalizmu i braku ekranu, smart-obrączka oferuje szeroki zakres funkcji, których celem jest wpasowanie się w potrzeby osób aktywnych, ze szczególnym naciskiem na monitorowanie snu i ogólnego stanu zdrowia.

Podstawowe dane techniczne obrączki:

Minimalistyczny design, bez wyświetlacza (tylko LED-y sygnalizacyjne), kilka rozmiarów do wyboru, szerokość: 7 mm, grubość: 2,6 mm, masa: od 2,3 do 3 g (w zależności od rozmiaru),

Materiał: stop tytanu klasy 5, odporny na zarysowania, kolory: złoty, czarny i srebrny,

Certyfikat IP68, wodoodporność do 10 atmosfer,

Sensory i monitorowanie zdrowia: czujnik tętna, czujnik SpO2, akcelerometr i żyroskop do śledzenia ruchu, czujnik temperatury skóry, monitorowanie snu, liczenie kroków, wskaźnik poziomu energii w ciągu dnia, monitorowanie stresu,

Łączność Bluetooth 5.4, synchronizacja z aplikacją Samsung Health,

Zasilanie: bateria o pojemności od 17 mAh (rozmiary 5-7) do 22,5 mAh (rozmiary 12 i 13), do 7 dni pracy, ładowanie indukcyjne za pomocą etui z wbudowanym akumulatorem.

Galaxy Ring wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie subtelność i dyskrecję w monitorowaniu zdrowia, jednocześnie zachowując funkcjonalność i zaawansowane funkcje. A jak to „cacko” sprawuje się na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Nie ma w Polsce? Żaden problem

Oficjalna premiera urządzenia Galaxy Ring odbyła się podczas odbywającej się w lipcu 2024 roku konferencji Galaxy Unpacked w Paryżu. Ku niezadowoleniu polskich fanów koreańskiej marki, sprzęt ten nie trafił jednak do naszego kraju (to ma jednak nastąpić). Zamiast czekać nie wiadomo ile, postanowiłem kupić to akcesorium u naszych zachodnich sąsiadów.

Czy był z tym jakiś problem? Żadnego – poza sprawnością (czy raczej niesprawnością) niemieckiego DHL-a. Ale to temat na inną opowieść. By kupić obrączkę Galaxy Ring w niemieckim oddziale Samsunga, musiałem ją zamówić z dostawą pod niemiecki adres, w czym pomogli mi mieszkający tam znajomi.

Równie dobrze mogłem jednak pójść do Media Markt (na przykład) u naszego zachodniego sąsiada (mieszkając w Szczecinie nie mam daleko) i załatwić to od ręki. W taki sposób ustaliłem, jaki rozmiar jest mi potrzebny – DHL dostarczył mi przesyłkę zawierającą samsungowe próbniki z kilkudniowym opóźnieniem. A że akurat byłem w Berlinie (targi IFA 2024), to odwiedziłem jeden z tamtejszych elektromarketów.

W ten oto sposób stałem się posiadaczem srebrnego Samsunga Galaxy Ring. Według mnie, ta wersja kolorystyczna wygląda najlepiej. Znośna jest jeszcze wersja złota, natomiast wariant czarny wygląda jakby został wykonany z taniego, połyskliwego plastiku.

Połączenie wygody i elegancji

Samsung Galaxy Ring w kolorze srebrnym to prawdziwa perełka wśród inteligentnej biżuterii. Jego elegancki, minimalistyczny design przyciąga wzrok i doskonale komponuje się w zasadzie z każdym stylem. Ta wersja kolorystyczna obrączki wyróżnia się dyskretnym blaskiem, który dodaje jej luksusowego charakteru. W porównaniu do innych kolorów, srebrny Galaxy Ring najlepiej podkreśla nowoczesny wygląd i zaawansowaną technologię, którą skrywa w swoim wnętrzu.

Jednak to nie tylko wygląd czyni tę obrączkę wyjątkową. Samsung zadbał również o maksymalny komfort noszenia. Po początkowym okresie przyzwyczajania się do Galaxy Ringa, obrączka okazała się lekka i doskonale wyprofilowana, dzięki czemu niemal nie czuć jej na palcu. Materiały użyte do jej produkcji są przyjazne dla skóry, co zapobiega podrażnieniom nawet przy długotrwałym noszeniu. Ja ją zdejmuję w zasadzie tylko do naładowania baterii oraz podczas kąpieli.



Sen i zdrowie pod kontrolą

Samsung Galaxy Ring to nie tylko elegancki dodatek, ale również zaawansowane narzędzie do monitorowania zdrowia. Obrączka została wyposażona w szereg czujników, których zadaniem jest śledzenie różne parametry zdrowotnych użytkownika. Dzięki temu możemy na bieżąco monitorować swoje tętno czy poziom stresu, co powinno pomóc w utrzymaniu zdrowego stylu życia i wczesnym wykrywaniu potencjalnych problemów.

Jeśli chodzi o monitorowanie poziomu stresu, to w początkowym okresie miałem z tą funkcją mały „problem”. Polegał on na zbyt częstym wyświetlaniu komunikatu o tym, ze powinienem się odstresować. Z czasem się to zmieniło.

Jednym z najważniejszych aspektów zdrowotnych Samsunga Galaxy Ring jest monitorowanie snu. Obrączka analizuje różne fazy snu (sen głęboki, REM i lekki sen), dostarczając użytkownikowi szczegółowych raportów na temat jakości jego odpoczynku. Dzięki tym informacjom możemy lepiej zrozumieć swoje nawyki związane ze snem i wprowadzać zmiany, które powinny poprawić jakość wypoczynku.

Precyzyjne śledzenie aktywności

Samsung Galaxy Ring potrafi również śledzić aktywność fizyczną użytkownika. Obrączka została wyposażona w szereg czujników, które dokładnie rejestrują każdy nasz ruch, dostarczając szczegółowych danych na temat naszej codziennej aktywności.

Smart-obrączka automatycznie rozpoznaje niektóre rodzaje aktywności (chodzenie i bieganie). Galaxy Ring dostarcza precyzyjnych informacji na temat spalonych kalorii, pokonanego dystansu czy czasu trwania aktywności. Jest w stanie wykryć nawet drobne aktywności, z którymi smartfon (też Samsung) sobie na przykład nie radzi.

Podczas wykonywania ćwiczeń mierzona jest liczba kroków, a także tętno. Dzięki temu ostatniemu możemy lepiej zrozumieć, jak nasze ciało reaguje na różne formy aktywności i lepiej dostosować intensywność treningów do swoich potrzeb. Obrączka oferuje też takie funkcje, jak przypomnienia o ruchu, które pomagają utrzymać aktywność przez cały dzień, nawet w trakcie długich godzin spędzonych przy biurku.

Samsung Health i Samsung Wearable

Galaxy Ring oferuje integrację z Samsung Health. Dzięki temu wszystkie dane zbierane przez obrączkę są automatycznie synchronizowane z tą aplikacją, dając nam łatwy dostęp do szczegółowych raportów i analiz.

Aplikację Samsung Health cechuje intuicyjny interfejs, który ułatwia przeglądanie danych dotyczących tętna, poziomu stresu, jakości snu czy codziennej aktywności. To tutaj możemy śledzić swoje postępy w czasie rzeczywistym, a także ustawiać indywidualne cele zdrowotne i fitness. Narzędzie to dostarcza również spersonalizowane porady i przypomnienia, które pomagają w osiąganiu tych celów.

Zarządzanie Samsungiem Galaxy Ring jest bardzo proste dzięki aplikacji Wearable. Umożliwia ona konfigurowanie wszystkich ustawień obrączki, w tym preferencji dotyczące monitorowania zdrowia i śledzenia aktywności fizycznej, a także gestów, które jest w stanie wykryć. Z poziomu aplikacji zaktualizujemy również oprogramowanie Galaxy Ringa, co pozwoli nam korzystać zawsze z najnowszych funkcji i ulepszeń.

Warto pamiętać, że obrączka Galaxy Ring nie jest urządzeniem tak samodzielnym, jak smartwatche, nie ma też takich możliwości, jak one. Nie ma tu ekranu, odbiornika GPS czy modułu NFC do płatności zbliżeniowych. Bez sparowanego smartfonu się nie obejdzie. Dla niektórych osób może to być wadą.

Prawie tydzień pracy na baterii

Kupiłem obrączkę Samsung Galaxy Ring w rozmiarze 10, czyli z baterią o pojemności 18,5 mAh. To niewiele, ale wystarczało na całe 5 dni pracy tego urządzenia. A gdy energii zabrakło, mogłem sięgnąć po etui z wbudowanym akumulatorem. Zgromadzonej tam energii wystarczyło na około 6 ładowań Ringa. Ładowanie baterii w obrączce jest raczej powolne i trwa ponad godzinę.

Galaxy Ring – dyskretny strażnik zdrowia i aktywności

Samsung Galaxy Ring to wyjątkowe urządzenie, które łączy w sobie elegancję i funkcjonalność. Najlepiej prezentuje się srebrna wersja obrączki, podkreślając nowoczesny wygląd i zaawansowaną technologię. Urządzenie jest przy tym lekkie i wygodne, co sprawia, że noszenie jej na co dzień nie powoduje żadnego dyskomfortu.

Inteligentna obrączka Samsunga oferuje zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia, takie jak śledzenie tętna, poziomu stresu czy jakości snu. Dzięki integracji z aplikacją Samsung Health, użytkownicy mają dostęp do szczegółowych raportów i analiz, które pomagają w dbaniu o zdrowie. Z kolei zarządzanie obrączką za pomocą aplikacji Wearable jest łatwe i wygodne, pozwalając na pełne wykorzystanie jej możliwości.

Samsung Galaxy Ring kosztuje w Niemczech 449 euro. Przekłada się to na około 1950 zł. Biorąc jednak pod uwagę zaawansowane funkcje zdrowotne, elegancki design i wygodę użytkowania, cena ta jest uzasadniona. Galaxy Ring oferuje wysoką jakość i możliwości, które mogą zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Ocena końcowa: 8,5/10



Wady:

Polska premiera z dużym poślizgiem,

Bez sparowanego smartfonu to „zwykła” obrączka,

Brak wibracji,

Przydałyby się większe możliwości konfiguracji gestów,

Brak możliwości pomiaru ciśnienia krwi,

Wysoka cena.

Zalety:

Elegancki design, szczególnie w srebrnej wersji kolorystycznej,

Wysoka jakość wykonania i użytych materiałów,

Duża wygoda użytkowania,

Dostępne funkcje monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej,

Integracja z aplikacjami Samsung Health i Wearable,

Przyzwoity czas pracy na baterii,

Wygodne etui ładujące z wbudowaną baterią.

Galeria zdjęć obrączki

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl