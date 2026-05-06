Rząd dobiera się do anten operatorów. Wywiad prześwietli ruch w sieci
Jeszcze w tym roku polskie firmy telekomunikacyjne mogą otrzymać nowe obowiązki związane z bezpieczeństwem państwa. Rząd chce, by służby miały wgląd w transgraniczny ruch telekomunikacyjny i mogły pozyskiwać związane z tym dane.
Jak wynika z rządowego wykazu prac legislacyjnych, Agencja Wywiadu (AW) oraz Służba Wywiadu Wojskowego (SWW) zyskają wgląd w międzynarodowy ruch telekomunikacyjny. Za przygotowanie projektu odpowiada minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a Rada Ministrów zamierza przyjąć nowe przepisy w IV kwartale 2026 roku.
Rząd chce zbierać i przetwarzać dane o połączeniach międzynarodowych
Aby wdrożyć te plany, rząd szykuje nowelizację Prawa komunikacji elektronicznej. Operatorzy będą musieli nie tylko udostępnić służbom informacje o infrastrukturze obsługującej przesył transgraniczny, ale również zapewnić im odpowiednie warunki do jego monitorowania. Dokładne techniczne i organizacyjne zasady uzyskiwania tego dostępu od firm działających na terytorium Polski zostaną sprecyzowane w osobnym rozporządzeniu premiera.
Jak wyjaśniają pomysłodawcy nowej regulacji, wprowadzane zmiany są odpowiedzią na rosnące ryzyko działań dywersyjnych i prób pozyskiwania informacji przez obce wywiady.
Rząd przewiduje, że w najbliższych latach wrogo nastawione do Polski państwa autorytarne zintensyfikują swoje ataki na mienie, zdrowie i życie obywateli. Zbieranie i przetwarzanie danych o ruchu międzynarodowym ma być podstawowym narzędziem do skutecznej identyfikacji zewnętrznych zagrożeń o charakterze cybernetycznym, terrorystycznym oraz sabotażowym.