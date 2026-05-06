Katowice i Poznań nagle opustoszały. Polacy wybrali jeden kierunek

Katowice i Poznań rekordowo puste

Analiza Big Data magentowego operatora wskazała na bardzo duży ruch w dniach od 1 do 3 maja. Katowice i Poznań zanotowały największy spadek liczby aktywnych kart SIM w całym zestawieniu. W Katowicach ubyło 32% użytkowników sieci względem poprzedniego weekendu. Poznań opuściło w tym samym czasie 30% klientów.

Dalsza część tekstu pod wideo

W innych dużych ośrodkach miejskich sytuacja wyglądała podobnie, choć spadki były nieco niższe. Warszawa wyludniła się o 24%. Łódź, Lublin oraz Wrocław odnotowały spadek liczby użytkowników na poziomie 22%. Najmniej osób zdecydowało się na wyjazd z Gdańska. Z tego miasta ubyło tylko 12% klientów T-Mobile.

Dane te pokazują wyraźną różnicę w zachowaniu mieszkańców różnych części kraju. Ludzie z południa i zachodu Polski ruszyli w drogę znacznie chętniej niż mieszkańcy północy. Mobilność w tych regionach była w długi weekend najbardziej widoczna.

Słowacja prawdziwym hitem wyjazdów

T-Mobile sprawdził również, dokąd udali się Polacy, którzy przekroczyli granice państwa. Największy wzrost ruchu odnotowano na Słowacji. Liczba klientów operatora w tym kraju wzrosła aż o 78%. Decydujące znaczenie mogły tu mieć takie czynniki, jak bliskość granicy i łatwy dojazd.

Drugim popularnym kierunkiem okazała się Chorwacja, gdzie ruch wzrósł o 65%. Czechy oraz Grecja zanotowały identyczny wzrost na poziomie 54%. Statystyki te potwierdzają rosnącą popularność krótkich wypadów zagranicznych w formie tak zwanych "city-breaków".

Polacy coraz częściej szukają różnorodnych form wypoczynku poza krajem, nawet jeśli mają na to tylko kilka dni. Wyjazdy te nie ograniczają się już tylko do najpopularniejszych kurortów. Sieci komórkowe rejestrują aktywność użytkowników w wielu mniejszych miejscowościach u naszych sąsiadów.

Mazury przyciągnęły tłumy turystów

W granicach Polski również doszło do dużych przesunięć ludności. Największy przyrost liczby klientów T-Mobile odnotowano na Mazurach. Powiat ełcki przyciągnął o 35% więcej osób niż w standardowe dni. To najwyższy wzrost zarejestrowany w całym kraju podczas tegorocznej majówki.

Raport operatora pokazuje, jak bardzo długie weekendy zmieniają mapę przemieszczania się Polaków. Duże aglomeracje na kilka dni tracą znaczną część mieszkańców. Ruch przenosi się do powiatów o charakterze wypoczynkowym oraz do sąsiednich krajów.