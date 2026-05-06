W T-Mobile 5G Bardziej rośnie co tydzień. Nowe miejscowości i lepszy zasięg
W T-Mobile 5G rośnie co tydzień – buńczucznie przechwala się magentowy operator. I trzeba przyznać, że nie rzuca słów na wiatr. Zasięg 5G Bardziej powiększył się o kolejne stacje i miejscowości.
Już 92% mieszkańców Polski może cieszyć się zasięgiem 5G, a ponad połowa może korzystać z najszybszej sieci 5G Bardziej w paśmie C – podaje T-Mobile.
W ostatnim tygodniu operator skupił się w szczególności na powiększeniu 5G w paśmie C (3600 MHz), zapewniającym najszybszy internet mobilny 1,1 Gb/s. Przez tydzień liczba stacji z pasmem 3600 MHz wzrosła do 4958, a w ostatnim tygodniu T-Mobile uruchomił nowy standard na 23 stacjach bazowych.
Dzięki tym działaniom T-Mobile poprawił zasięg między innymi w: Józefowie, Lubinie, Poznaniu, Szczecinie. Są też całkiem nowe lokalizacje. Pasmo 3600 MHz dotarło do nowych miejscowości: Czempiń, Jawiszowice i Żerków.
Jednocześnie trwa rozbudowa zasięgowego pasma 700 MHz. W tym przypadku liczba stacji wzrosła do 629. W ostatnim tygodniu T-Mobile uruchomił 8 nowych stacji z 5G 700 MHz. Pozwoliło to poprawić zasięg między innymi w: Gliwicach, Olkuszu czy Rzeszowie. Jednocześnie pasmo 700 MHz dotarło do nowych miejscowości: Gózd, Kozłów, Nienadówka oraz Łuczyce.
Łączna liczba stacji w magentowej sieci to już 12 710 – chodzi o obiekty zapewniające łączność we wszystkich standardach. To oznacza, że przez tydzień T-Mobile dołączył do sieci 7 całkiem nowych obiektów (choć na grafice podaje, że 10, ale tydzień temu miał 12 703). Pozostałe, już istniejące poddał modernizacji do standardu 5G.