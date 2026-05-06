W T-Mobile 5G Bardziej rośnie co tydzień. Nowe miejscowości i lepszy zasięg

Już 92% mieszkańców Polski może cieszyć się zasięgiem 5G, a ponad połowa może korzystać z najszybszej sieci 5G Bardziej w paśmie C – podaje T-Mobile.

Dalsza część tekstu pod wideo

W ostatnim tygodniu operator skupił się w szczególności na powiększeniu 5G w paśmie C (3600 MHz), zapewniającym najszybszy internet mobilny 1,1 Gb/s. Przez tydzień liczba stacji z pasmem 3600 MHz wzrosła do 4958, a w ostatnim tygodniu T-Mobile uruchomił nowy standard na 23 stacjach bazowych.

Dzięki tym działaniom T-Mobile poprawił zasięg między innymi w: Józefowie, Lubinie, Poznaniu, Szczecinie. Są też całkiem nowe lokalizacje. Pasmo 3600 MHz dotarło do nowych miejscowości: Czempiń, Jawiszowice i Żerków.

Jednocześnie trwa rozbudowa zasięgowego pasma 700 MHz. W tym przypadku liczba stacji wzrosła do 629. W ostatnim tygodniu T-Mobile uruchomił 8 nowych stacji z 5G 700 MHz. Pozwoliło to poprawić zasięg między innymi w: Gliwicach, Olkuszu czy Rzeszowie. Jednocześnie pasmo 700 MHz dotarło do nowych miejscowości: Gózd, Kozłów, Nienadówka oraz Łuczyce.